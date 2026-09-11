Adıyaman'da siyasetin uzun süredir benzer tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen polemiklerle gündeme geldiğini belirten Rençber, kentin değişen ihtiyaçlarının yeni bir siyaset anlayışını zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Siyasetin sosyal medyada görünür olma yarışına dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Rençber, depremden ağır biçimde etkilenen Adıyaman'ın kişisel tartışmalardan daha önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

'ADIYAMAN'IN GELECEĞİNİ Mİ KONUŞUYORUZ, YOKSA BİRBİRİMİZİ Mİ?'

Sosyal medyanın siyasal gündem üzerindeki etkisine dikkat çeken Rençber, şunları söyledi:

'Sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleştiği bir dönemde bir paylaşım, bir fotoğraf ya da birkaç cümlelik açıklama saatlerce konuşulabiliyor. Siyaset de bundan nasibini alıyor. Ancak asıl sormamız gereken soru şu: Adıyaman'ın geleceğini mi konuşuyoruz, yoksa birbirimizi mi? Ne yazık ki zaman zaman siyaseti hizmet ve çözüm üretme yarışından çıkarıp, sosyal medyada görünür olma yarışına dönüştürüyoruz.'

Aynı isimlerin ve benzer tartışmaların uzun süredir kentin siyasi gündemini meşgul ettiğini belirten Rençber, 'Adıyaman değişiyor, ihtiyaçları değişiyor ve geleceğe dair beklentileri büyüyor. Artık Adıyaman'ın kendi ihtiyaçlarından beslenen, kendi hedeflerini belirleyen yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

'SİYASET ANKARA'DA ADIYAMAN'IN HAKKINI ARAMAKTIR'

Siyasetin kişisel tartışmaların ötesinde bir sorumluluk taşıması gerektiğini belirten Rençber, şu değerlendirmede bulundu:

'Siyaset; Ankara'da Adıyaman'ın hakkını aramaktır. Yatırım getirmektir. İşsiz gencin önünü açmaktır. Üreticinin emeğini değerli hâle getirmektir. Depremzedenin sorununa çözüm bulmaktır. Adıyaman'ın sesini Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaktır.'

Sosyal medyanın ise yapılan hizmetlerin ve projelerin vatandaşlara anlatılmasında bir araç olması gerektiğini kaydeden Rençber, 'Paylaşımın yerini icraatın, polemiğin yerini projenin, kişisel hesapların yerini Adıyaman'ın hesabının alması gerekiyor. Çünkü bugün Adıyaman'ın yeni bir tartışmaya değil, yeni bir ufka ihtiyacı var' dedi.

'ADIYAMAN'IN SİYASETİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINA MAHKÛM EDİLEMEZ'

Kentin deprem sonrasında konut, istihdam, üretim, eğitim ve ekonomik gelecek gibi temel başlıklarda ciddi sorunlarla mücadele ettiğine işaret eden Rençber, gençlerin başka şehirlerde gelecek aradığını, esnafın ayakta kalmaya, üreticinin ise emeğinin karşılığını almaya çalıştığını söyledi.

Mevsimlik işçilerin geçimlerini sağlamak amacıyla kilometrelerce uzağa gitmek zorunda kaldığını belirten Rençber, 'Böylesine önemli sorunlar ortadayken siyasetin enerjisini birbirimize cevap yetiştirmeye harcamamız kabul edilebilir değildir. Adıyaman'ın siyaseti birkaç sosyal medya cambazının ve kahramanlarının hesabına mahkûm edilemez' ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞ ARTIK NE SÖYLEDİN DEĞİL NE YAPTIN DİYE SORMALI'

Bir siyasetçinin başarısının sosyal medyadaki görünürlüğüyle değil, kente kazandırdığı hizmetlerle ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Rençber, vatandaşların da siyasi aktörleri icraatları üzerinden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Rençber, şöyle devam etti:

'Vatandaş artık 'Ne söyledin?' sorusundan çok 'Ne yaptın?' diye sormalıdır. 'Kaç paylaşım yaptın?' yerine 'Adıyaman'a kaç yatırım kazandırdın?' 'Kaç kişiye cevap verdin?' yerine 'Kaç gencimize iş imkânı sağladın?' 'Kaç fotoğraf verdin?' yerine 'Adıyaman için Ankara'da kaç kapı çaldın?' Çünkü bir siyasetçinin başarısı sosyal medyadaki beğeni sayısıyla değil, şehrine kazandırdığı değerle ölçülmelidir.'

'ADIYAMAN'IN GERÇEK GÜNDEMİ SOSYAL MEDYADA DEĞİL'

Kentteki gerçek sorunların sosyal medya tartışmalarının çok ötesinde olduğunu ifade eden Rençber, siyasetin insanların günlük hayatına temas etmesi gerektiğini söyledi.

'Adıyaman'ın gerçek gündemi Facebook'ta, Instagram'da veya X'te değildir' diyen Rençber, 'Gerçek gündem; esnafın dükkânındadır. Çiftçinin tarlasındadır. İşçinin alın terindedir. Öğrencinin sınıfındadır. Gencin gelecek hayalindedir. Siyaset bu gerçek hayatlara dokunmuyorsa, en güzel cümlenin, en etkili paylaşımın bile şehir açısından karşılığı sınırlıdır' ifadelerini kullandı.

'İHTİYACIMIZ BİRBİRİNE LAF YETİŞTİREN DEĞİL, BİRBİRİNİN ÖNÜNÜ AÇAN SİYASETÇİLER'

Adıyaman'ın ortak hedefler etrafında buluşabilecek bir siyasi anlayışa ihtiyacı olduğunu belirten Rençber, makam ve kişisel başarı yerine kent adına sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

Rençber, 'Adıyaman'ın ihtiyacı birbirine laf yetiştiren siyasetçiler değil, birbirinin önünü açan siyasetçilerdir. Makam peşinde koşan değil, sorumluluk almaya hazır olanlara; günü kurtaran değil, geleceği planlayanlara ihtiyaç vardır. Çünkü siyaset, kişisel başarı hikâyesi yazma alanı değil; şehre hizmet etme sorumluluğudur' dedi.

'KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAK ZORUNDAYIZ'

Adıyaman siyasetinde yeni bir sayfa açılması gerektiğini ifade eden Rençber, farklı siyasi düşüncelerin tehdit olarak değil ortak aklın bir parçası olarak görülmesi çağrısında bulundu.

Rençber, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Bugün birbirimize karşı harcadığımız enerjiyi Adıyaman için harcarsak, yarın çocuklarımıza çok daha güçlü bir şehir bırakabiliriz. Bunun için önce cesaret gerekiyor. Eski siyaset alışkanlıklarından kurtulma cesareti, kısır tartışmaları geride bırakma cesareti, farklı düşünceleri bir tehdit değil, ortak aklın parçası olarak görme cesareti.'

Şehirlerin birbirini yenmeye çalışan siyasi aktörlerle değil, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket edenlerle büyüyeceğini belirten Rençber, 'Adıyaman'ın ihtiyacı kavga değil, ortak akıldır. Polemik değil, projedir. Dünün hesabı değil, yarının vizyonudur' dedi.

'BİZE KİMİNLE KAVGA ETTİĞİNİZİ DEĞİL, ADIYAMAN İÇİN NE YAPTIĞINIZI ANLATIN'

Vatandaşların da siyasetten beklentisini açık biçimde ortaya koyması gerektiğini ifade eden Rençber, 'Artık vatandaşın siyasete söylemesi gereken çok net bir söz var: 'Bize kiminle kavga ettiğinizi değil, Adıyaman için ne yaptığınızı anlatın.' Çünkü Adıyaman'ın kaybedecek zamanı yok. Bu şehir, kısır siyasi tartışmalardan çok daha büyük bir geleceği hak ediyor' ifadelerini kullandı.

Rençber, açıklamasını Sezai Karakoç'un, 'Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE