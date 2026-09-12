Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, yaptığı açıklamayla 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek organ seçimlerinde yeniden aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Torunoğlu, yaklaşık üç buçuk yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde üyelerin güveni ve Meclis'in desteğiyle çalıştığını belirterek, 'Babamın vefatının ardından Meclis üyelerimizin şahsıma emanet ettiği bu görevi, her şeyin önünde tutarak 7.500 üyemizin tamamına ayrım gözetmeden hizmet etmenin gayreti içerisinde oldum' ifadelerini kullandı.

Başkan Torunoğlu, görev süresi boyunca yalnızca ticari sorunlarla değil, üyelerin her türlü ihtiyacında yanlarında olduklarını vurguladı. Üyelerin ve şehrin sorunlarını Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlara ve ilgili makamlara ilettiklerini, çözüm için mücadele ettiklerini söyledi.

Deprem Sonrası Çalışmalar

6 Şubat depremlerinde yaşanan büyük acılara değinen Torunoğlu, 'Depremin yaralarını sararken bir taraftan da Odamıza yeni eserler kazandırdık, sanayi altyapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirdik. Her şartta üye odaklı bir oda anlayışından vazgeçmedik' dedi.

Yeni Dönem Vizyonu

Torunoğlu, yeni dönemde üretim, ihracat ve istihdamı artıran, sanayiyi büyüten, turizm potansiyelini ekonomiye kazandıran projelerle Adıyaman'ın ticari hayatını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. 'Geçmişimize vefayla, geleceğimize inançla; ortak aklın emanetine hep birlikte sahip çıkacağız' sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Torunoğlu, açıklamasının sonunda tüm üyelerden ve hemşehrilerinden destek ve dualarını beklediğini ifade etti.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE