Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda faaliyet gösteren Genç Sağlık Sendikası, kısa süre içerisinde şube yeter sayısına ulaşarak Adıyaman Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Genel Başkan Osman Kaya'nın katılımıyla Adıyaman Öğretmenevinde düzenlenen genel kurul, yoğun ve coşkulu bir katılımla yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Şube Başkan Adayı Adem Duru, sendikanın kuruluş amaçlarını, Adıyaman'daki gelişim sürecini ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Duru, Adıyaman'da kısa sürede önemli bir teşkilatlanma başarısı elde ettiklerini belirterek, yaklaşık bir yıl içerisinde 620 üyeye ulaştıklarını ve Genç Sağlık Sendikası'nın Adıyaman'ın en büyük ikinci sağlık sendikası konumuna yükseldiğini vurguladı. 'Çalışanların yanında olan, sorunlarını dinleyen, çözüm üreten, şeffaf ve ulaşılabilir bir sendikacılık anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Genel Başkan Osman Kaya ise yaptığı konuşmada, sendikanın Türkiye genelinde 60 bin üyeye ulaştığını ve sağlık-sosyal hizmet iş kolunda Türkiye'nin 3. büyük sendikası konumuna geldiğini ifade etti. Kaya, sendikanın temel amacının kamu çalışanlarının özlük, sosyal ve mali haklarını daha güçlü şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, 'Çalışanların sorunlarına çözüm üretmeye ve sendikal mücadeleyi daha ileri taşımaya devam edeceğiz' dedi.

Tek aday ve tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Adem Duru ve yönetim kurulu, delegelerin tamamının oyunu alarak Genç Sağlık Sendikası Adıyaman Şube Başkanı seçildi.

Genel kurul, yeni dönemde daha güçlü bir teşkilatlanma, daha etkin bir sendikal mücadele ve sağlık ile sosyal hizmet çalışanlarının haklarının daha güçlü savunulması hedefiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE