Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu (GGF), Adıyaman temasları kapsamında Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti. Başkan Tutdere, GGF yönetimi ve bölge illerinden gelen gazetecileri belediyenin sosyal tesislerinde ağırlayarak hem kentte yürütülen çalışmalar hem de basın-yönetim ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adıyaman'da yürütülen yeniden yapılanma süreci ele alındı.



Başkan Tutdere, altyapı ve üstyapı çalışmaları, ulaşım projeleri, sosyal alanların düzenlenmesi ve belediye hizmetleri hakkında gazetecilere bilgi verdi. Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması için önemli mesafe alındığını vurgulayan Tutdere, 'Şehrimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Adıyaman küllerinden yeniden doğuyor. Ancak afetler konusunda yapmamız gereken daha çok iş var' dedi.



'Eleştiri Bizi Büyütür'

Başkan Tutdere, yerel yönetim ile basın arasındaki iletişimin önemine dikkat çekerek, eleştiriye açık bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade etti. Tutdere, 'Eleştiriye açık bir yönetimiz. Bize yol gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eleştiri bizi büyütür' sözleriyle basının yol gösterici rolüne vurgu yaptı. Yerel basının kentlerin sorunlarını gündeme taşıması ve kamuoyunu bilgilendirmesi açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Tutdere, yerel basının yaşatılmasının önemine dikkat çekti.



GGF Genel Başkanı Mehmet Çelik, ev sahipliği nedeniyle Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek, bölge gazetecileri olarak Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Çelik, yerel basının kentlerin sorunlarının görünür hale getirilmesinde ve çözüm süreçlerinin izlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Toplantının, hem Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecine dair bilgilendirme hem de yerel basın ile yönetim arasındaki iş birliğini güçlendirme açısından önemli bir buluşma olduğu vurgulandı.

Kaynak : PERRE