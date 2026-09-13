Girne Mahallesi Ahmet Aydın Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Modern English Kitap Kafe, özellikle öğrencilerin ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve bireysel çalışmalarını sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

HAFTANIN YEDİ GÜNÜ HİZMET VERECEK

Modern English Kitap Kafe, haftanın her günü 08.30 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çalışma salonunda internet erişiminin yanı sıra kafeterya, dinlenme alanı ve mescit de yer alıyor. İşletmede güvenliğin sağlanması amacıyla 24 saat kamera sistemi bulunduğu belirtildi.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞMA VE OKUMA ALANI

İşletme yetkilileri, çalışma salonunun öğrencilerin ders çalışma süreçlerini daha düzenli ve verimli sürdürebilmelerine katkı sunacak şekilde hazırlandığını belirtti.

Kitap okumak veya bireysel çalışma yapmak isteyenlerin de mekândan yararlanabileceği ifade edilirken, Modern English Kitap Kafe'nin öğrenci ve kitap tutkunlarına açık olduğu kaydedildi.

Modern English Kitap Kafe, Girne Mahallesi Ahmet Aydın Caddesi No: 47/3, Otogar arkası, Kahta/Adıyaman adresinde hizmet veriyor. İşletmeye 0555 822 82 02 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Kaynak : PERRE