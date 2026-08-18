Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha merkezli Al Jazeera Arapça televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'nin dış politikasına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 7 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İran ile ABD arasındaki gerilim, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Suriye, Gazze, Lübnan, Sudan ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 süreci ve Avrupa Birliği ile ilişkiler hakkında açıklamalar yaptı. Türkiye'nin dış politikada barıştan yana olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'ye savaş amacıyla saldırılması halinde ülkenin savaştan kaçmayacağını söyledi. Mekke Anlaşması'nın üç ülke açısından ortak savunma anlayışı oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, anlaşmaya başka ülkelerin de katılabileceğini belirterek Mısır'ın da istemesi halinde anlaşmaya dahil olabileceğini kaydetti. Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin sürdüğünü, Gazze'nin yalnız bırakılamayacağını, Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini ve Türkiye'nin bölgedeki gelişmeler karşısında diplomatik temaslarını devam ettirdiğini dile getirdi.

Erdoğan'dan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Anlaşmanın üç ülkeye güç kattığını belirten Erdoğan, ortak savunma anlayışının taraflardan herhangi birine yönelik saldırı halinde diğer ülkelerin birlikte hareket etmesini öngördüğünü ifade etti.

Erdoğan, anlaşmanın yeni katılımlara açık olduğunu belirterek Mısır'ın da istemesi halinde üç ülke arasındaki anlaşmaya dahil olabileceğini söyledi.

Erdoğan: Barıştan Yana Olan Ülkeler Olarak Yolumuza Devam Edeceğiz

İran ile ABD arasındaki süreçte Mekke Anlaşması'nın dünya barışı açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirten Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın barıştan yana bir tutum içerisinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, üç ülkenin bundan sonraki süreçte de barışın savunucuları olarak yollarına devam edeceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı İçin Deniz Trafiği Mesajı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine de değinen Erdoğan, bölgedeki petrol akışının yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin bir an önce açılmasının dünya petrol trafiğinin devamı açısından önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan: İsrail Savaşın Baş Aktörüdür

İran ile yaşanan savaş ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savaştan yana olmadığını, barıştan yana bir politika izlediğini söyledi.

Erdoğan, İsrail'in savaşı teşvik ettiğini ve bölgedeki saldırıların baş sorumlusunun İsrail olduğunu ifade etti.

Erdoğan'dan Suriye Mesajı

Suriye'deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Erdoğan, iki ülkenin devlet mekanizmalarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Suriye'nin Türkiye açısından kardeş ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, Suriye'nin istikrarı için Türkiye'nin üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca en kısa zamanda Şam'a gitmeyi planladığını açıkladı.

Lübnan İçin Destek Mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Türkiye ziyareti ve iki ülke ilişkilerine ilişkin konuşan Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırıların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Türkiye'nin Lübnan'a gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, İsrail saldırıları altında bulunan Lübnan'ın bu durumdan çıkarılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, konunun ABD ile de görüşüldüğünü ve temasların devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan: Gazze'yi Kendi Başına Bırakamayız

Gazze'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını söyledi.

Erdoğan, Gazze konusunda bugüne kadar yapılan çalışmaların bundan sonra da sürdürüleceğini ifade ederek Hamas'ın ateşkes sürecinde samimi bir dayanışma ortaya koyduğunu, İsrail'in ise saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere de değinen Erdoğan, Trump'ın yaşanan gelişmelerden rahatsız olduğunu gördüğünü ve Türkiye olarak gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi.

Erdoğan: Türkiye Savaştan Çekinmez

İsrail'deki siyasetçiler ve basında Türkiye'ye yönelik açıklamaların sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye'nin barıştan yana olduğunu yineledi.

Erdoğan, Türkiye'ye barış için değil savaş amacıyla saldırılması halinde Türkiye'nin savaştan kaçmayacağını söyledi. Erdoğan, böyle bir durumun yaşanmasını istemediklerini de ifade etti.

Sudan Ve Libya Açıklaması

Sudan'daki gelişmeleri olumlu görmediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'a desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Libya ile ilişkilerin de devam ettiğini belirten Erdoğan, Libya'yı atılan adımlarda yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Türkiye Petrolleri'nin Libya'nın petrol rezervlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü de kaydetti.

F-35'ler İçin ABD'ye Çağrı

Türkiye-ABD ilişkileri kapsamında F-35 konusuna da değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye ile ABD arasında savunma sanayisinin yanı sıra ticaret hacmi konusunda da görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu konularda muhatabının ABD olduğunu ifade etti.

Erdoğan: Rusya İle İlişkilerimiz Gayet İyi

Rusya ile ilişkilere ilişkin de konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu belirtti.

Erdoğan, ilişkilerin telefon diplomasisiyle sürdürüldüğünü, bakanların da kendi muhataplarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri İçin Birlik Mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, Türkiye'nin güçlü bir orduya ve jandarmaya sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini belirterek, ordunun siyasetle ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

Erdoğan'dan Avrupa Birliği Mesajı

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Erdoğan, Avrupa'nın 53 yıldır Türkiye'yi birliğe dahil etmediğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kapısını kapatmadığını belirten Erdoğan, ancak Avrupa Birliği'nin Türkiye açısından öncelikli konu olmadığını ifade etti.

Erdoğan: Türkiye Daha Güçlü Yarınlara Yürüyecek

Türkiye'nin geleceğine ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, AK Parti iktidarının devamı halinde Türkiye'nin daha güçlü yarınlara ilerleyeceğini söyledi.

Erdoğan, dünya barışında Türkiye'nin konumunun daha farklı bir noktaya geleceğini belirterek Arap dünyasına da birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.