Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş de yarışma alanını ziyaret ederek gençlerin çalışmalarını inceledi.

Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda gençlerin geliştirdiği otonom sistemler, mühendislik projeleri ve teknoloji odaklı çalışmalar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yarışmanın 23-25 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere açık olduğu duyurulmuştu.

PROTOKOL ÜYELERİ YARIŞMA ALANINI GEZDİ

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Milletvekili Mustafa Alkayış ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, yarışma alanındaki stantları ziyaret ederek ekiplerin geliştirdiği projeler hakkında bilgi aldı. Gençlerle sohbet eden protokol üyeleri, yarışmacıların çalışmalarını yerinde inceleyerek başarı dileklerini iletti.

Yarışma alanında otonom sistemlerden görüntü işlemeye, kablosuz veri aktarımından rota planlama ve sistem entegrasyonuna kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sergilendi. İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'nda özellikle afet sonrası senaryolarda insansız hava ve kara araçlarının koordineli şekilde çalışmasına yönelik çözümler öne çıktı.

GENÇLER PROJELERİNİ SERGİLEDİ

TEKNOFEST kapsamında Adıyaman'da gerçekleştirilen yarışmalar, gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki bilgi ve becerilerini sergilemelerine imkân sağladı.

Takımlar, geliştirdikleri sistemlerin teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını ziyaretçilere anlatırken, farklı saha senaryolarına yönelik hazırlanan projeler de uygulamalı olarak tanıtıldı.

TEKNOLOJİ HEYECANI FİNAL GÜNÜNE TAŞINDI

Üç gün boyunca ziyaretçilere açık olan yarışma alanında gençlerin teknoloji üretme heyecanı final gününde de devam etti. Adıyaman, organizasyon kapsamında farklı şehirlerden gelen yarışmacıları ve teknoloji meraklılarını ağırladı.

TEKNOFEST'in Adıyaman ayağında gerçekleştirilen etkinlikler, gençlerin geliştirdiği projelerin kamuoyuyla buluşmasına ve bilim ile teknoloji alanındaki çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân sağladı.

Kaynak : PERRE