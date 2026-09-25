Projenin 25-27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği Rotary tarafından da duyurulmuştu.

Adıyaman Belediyesi Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Rotary 2430 ve 2420 Bölge Federasyonlarına bağlı kulüp üyeleri, Rotary 2420 Bölge Federasyonu Başkanı Erden Gökben ve eşi Selda Gökben, Rotary 2430 Bölge Federasyonu Başkanı Nezih Bayındır, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Erdal Oranlı, Proje Başkanı Ferit Binzet, ICC Almanya-Türkiye Dostluk Birliği Başkanı Thomas Köning, engelli derneklerinin temsilcileri, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, aileleri, öğretmenler ve çok sayıda Rotaryen katıldı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün uzun yıllardır sürdürdüğü proje, engelli bireylerin Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşmasına destek olmanın yanı sıra engellilik konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Projenin önceki yıllarında da Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından katılımcılar Adıyaman'da bir araya gelmişti.

TUTDERE: BU DAYANIŞMAYI DEPREMDEN SONRA ÇOK DAHA GÜÇLÜ HİSSETTİK

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Rotary camiasının uzun yıllardır Adıyaman ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından kente verilen desteğin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Adıyaman'ı daha yaşanabilir ve erişilebilir bir kent haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tutdere, belediye hizmetlerinde engelli bireylerin ihtiyaçlarını önemsediklerini belirtti.

Tutdere, 'Adıyaman'ımız sizlerle güzel, bütün hemşehrilerimizle güzel. Belediye olarak bütün hemşehrilerimizin daha rahat ve güzel bir kentte yaşayabilmesi için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Çocuklarımızın, özel çocuklarımızın ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Rotary gibi Adıyaman dostlarımızın, kurumlarımızın, kardeş kentlerimizin ve sahip olduğumuz tüm imkânların desteğiyle bu yeniden inşa sürecini hep birlikte başaracağız' dedi.

Rotary'nin 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da çeşitli dayanışma çalışmaları yürüttüğü, önceki yıllardaki aynı proje kapsamında da engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği sağlandığı kamuoyuna yansımıştı.

GÖKBEN: 24 YILDIR SÜRDÜRÜLEN ANLAMLI BİR PROJE

Rotary 2420 Bölge Federasyonu Başkanı Erden Gökben de 24 yıldır sürdürülen projenin engelli bireyler ve aileleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek Adıyaman Belediyesi'ne ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

Gökben, '24'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte sizlerle beraber olmak gerçekten büyük bir mutluluk ve gurur veriyor' ifadelerini kullandı.

Projenin bu yıl çocuk felci konusunda farkındalık faaliyetleriyle daha geniş kapsamlı gerçekleştirilmesinin planlandığı Rotary tarafından daha önce açıklanmıştı.

ENGELLİ BİREYLERE TEKERLEKLİ SANDALYE VE BEYAZ BASTON DESTEĞİ

Program kapsamında ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalye, görme engelli bireylere ise beyaz baston desteği sağlandı.

Etkinlikle engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik somut desteklerin yanı sıra erişilebilirlik ve toplumsal farkındalık konularına da dikkat çekildi.

'ADIYAMAN'I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ'

Buluşmanın sonunda katılımcılar 'Çocuk Felcine Son', 'Adıyaman'ı Unutmadık, Unutmayacağız, Yanındayız' ve '4:17 Deprem Saati' ifadelerinin yer aldığı pankartlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Benzer mesajlar projenin önceki yılında da kullanılmış, 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman ile dayanışmaya ve çocuk felciyle mücadelede aşının önemine dikkat çekilmişti.

'Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz' projesinin devamında katılımcıların Nemrut Dağı'nda bir araya gelmesi planlanıyor. 2026 programında zirve etkinliğinin 26 Eylül'de gerçekleştirilmesi duyurulmuştu.

Kaynak : PERRE