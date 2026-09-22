Adıyaman Belediyesi tarafından uygulanacak destek kapsamında öğrencilere, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında iki ay içerisinde kullanabilecekleri toplam 60 ücretsiz biniş hakkı tanımlanacak. Belediye Meclisinin eylül ayında aldığı karar da yeni kayıt yaptıran öğrencilere 60 binişlik ücretsiz toplu ulaşım desteğini kapsıyor.

YAKLAŞIK 2 BİN 900 ÖĞRENCİ YARARLANABİLECEK

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde öğrenciler için başvuru noktası oluşturuldu.

Bu yıl üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran yaklaşık 2 bin 900 öğrencinin yararlanabileceği uygulama kapsamında belediye ekipleri, öğrencilerin ulaşım kartı başvurularını almaya başladı.

Başvuru noktalarında kart işlemlerinin yanı sıra öğrencilere ücretsiz ulaşım desteğinin kapsamı ve kullanım süreci hakkında bilgi veriliyor.

DESTEK YALNIZCA BELEDİYE OTOBÜSLERİNDE GEÇERLİ

Uygulamayla öğrencilere iki ay içerisinde kullanılmak üzere toplam 60 ücretsiz biniş hakkı tanımlanacak. Ücretsiz binişler yalnızca Adıyaman Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Belediye tarafından daha önce yapılan duyuruda da desteğin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi'nin il belediye sınırları içerisindeki fakülte ve yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencileri kapsayacağı açıklanmıştı.

TUTDERE: 'GENÇLERİMİZİN EĞİTİM YOLCULUĞUNDA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin kente uyum sürecini kolaylaştırmayı önemsediklerini belirtti.

Tutdere, 'Adıyaman'ımıza üniversite eğitimi için gelen ve eğitim hayatında yeni bir döneme başlayan gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Özellikle öğrencilerimizin ilk aylardaki ulaşım giderlerine katkı sunmak amacıyla bu desteği hayata geçirdik. Gençlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya, onların yaşamını kolaylaştıracak sosyal destekleri güçlendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE