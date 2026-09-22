Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, 3-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde ilçenin tarihi, yöresel ürünleri ve kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtıldığını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a Adıyaman ve Samsat’a gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

SAMSAT'IN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TANITILDI

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve belediye meclis üyelerinin katıldığı programlarda, Samsat'ın yöresel ürünlerinin yanı sıra ilçenin binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimi tanıtıldı.

Programlarda, Samsat'ta makamı bulunan sahabe Safvân bin Muattal ile antik Samosata'da dünyaya gelen düşünür ve hiciv yazarı Lukianos da ilçenin önemli tarihî değerleri arasında anlatıldı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Kommagene Krallığı döneminde önemli merkezlerden biri olan Samsat'ın, bugün de tarihî mirası, inanç turizmi, doğal güzellikleri ve yöresel ürünleriyle tanıtılması hedefleniyor.

HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT'A FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI

Samsat Tanıtım Günleri kapsamında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat'a Samsat Belediyesi tarafından Fahri Hemşehrilik Beratı ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçenin sahip olduğu değerleri uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceklerini belirterek, Samsat'ın yalnızca küçük bir Anadolu ilçesi olarak değil, binlerce yıllık tarihî ve kültürel birikimiyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BAKÜ'DE ŞANLIURFA VE SAMSAT BULUŞMASI

Samsat Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği tarihlerde Şanlıurfa'nın kültürel değerlerinin tanıtımı amacıyla Bakü'de bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da programa katıldı.

Gülpınar, konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çekti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Şanlıurfa ve özellikle Siverek halkının Adıyaman'a gösterdiği dayanışmayı unutmadıklarını ifade etti.

'O GÜN KURULAN GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Fırat, deprem günlerinde yaşanan dayanışmayı şu sözlerle anlattı:

'6 Şubat sabahı Adıyaman tarihinin en büyük acılarından birini yaşadı. Kar yağıyor, yollar kapanmış, insanlarımız enkaz altında yakınlarından gelecek bir ses bekliyordu. İşte o zor günlerde yardımımıza ilk koşanlar arasında Şanlıurfalı ve özellikle Siverekli kardeşlerimiz vardı.

Kendi imkânlarıyla ekmek fırınlarını çalıştırdılar, ekmeklerini, aşlarını bizimle paylaştılar. Araçlarına ne koyabiliyorlarsa koyup Adıyaman'a koştular. Acımızı kendi acıları bildiler. O gün kurulan gönül köprüsünü bizim unutmamız mümkün değildir.'

'KASIM GÜLPINAR'A SAMSAT HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Fırat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Adıyaman ve Samsat'a gösterdiği ilgiye de değinerek şunları söyledi:

'Sayın Kasım Gülpınar, bizim için yalnızca bir belediye başkanı veya siyasetçi değildir. Bölgemizin meselelerine duyarlı, tecrübesi ve birikimiyle saygı duyduğumuz bir büyüğümüzdür. Adıyaman'a ve Samsat'a gösterdiği yakın ilgi ve dostluk için kendisine Samsat halkı adına teşekkür ediyorum.'

AZERBAYCAN HALKININ DAYANIŞMASINA TEŞEKKÜR

Başkan Fırat, 6 Şubat depremlerinin ardından Azerbaycan halkının Türkiye'ye gösterdiği dayanışmaya da teşekkür etti.

Deprem haberlerinin ardından Azerbaycan'da büyük bir yardım seferberliği başlatıldığını hatırlatan Fırat, şöyle konuştu:

'O kara günlerde Azerbaycanlı kardeşlerimizin gösterdiği vefayı da unutmadık. Eski otomobiline yatağını, yorganını, elinde ne varsa bağlayarak Türkiye'ye yardım için yola çıkan Azerbaycanlı kardeşimizin görüntüsü hafızalarımızdan silinmedi. Millet olmak, kardeş olmak böyle günlerde belli olur. İki devlet, tek millet sözünün yalnızca bir slogan olmadığını 6 Şubat'ta bir kez daha gördük.'

AZERBAYCANLILARA SAMSAT DAVETİ

Fırat, Bakü'deki program aracılığıyla Azerbaycan halkını Samsat ve Adıyaman'a davet etti.

Samsat'ın binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan bir tarih hazinesi olduğunu belirten Fırat, Safvân bin Muattal'ın manevi mirası, Samsatlı Lukianos'un düşünce ve edebiyat tarihindeki yeri, ilçenin yöresel ürünleri, mutfağı ve Fırat'ın bereketinin Samsat'ın önemli değerleri arasında bulunduğunu söyledi.

MECLİS ÜYELERİ İÇİN DE FARKLI BİR TECRÜBE OLDU

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Bakü programının belediye meclis üyeleri açısından da önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Meclis üyelerinden bazılarının ilk kez yurt dışına çıktığını belirten Fırat, Bakü'nün şehircilik anlayışını, kültürünü ve yerel yönetim uygulamalarını yakından inceleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Fırat, 'Yerel yönetimlerde farklı şehirleri görmek, incelemek ve iyi uygulamalardan yararlanmak önemlidir. Samsat'a döndüğümüzde bu ziyaretin kazandırdığı tecrübeleri ilçemiz adına değerlendireceğiz' dedi.

SAFVÂN BİN MUATTAL KİMDİR?

Samsat'ın inanç turizmi açısından öne çıkan değerlerinden Safvân bin Muattal, Hz. Muhammed döneminde yaşamış sahabelerden biri olarak biliniyor.

İslam tarihinde özellikle İfk Hadisesi dolayısıyla tanınan Safvân bin Muattal'ın daha sonraki dönemlerde İslam fetihlerinde de görev aldığı belirtiliyor. Tarihî kaynaklarda vefat yeri ve tarihi konusunda farklı rivayetler bulunurken, Samsat'ta adına bir makam ve külliye bulunuyor.

SAMSATLI LUKİANOS KİMDİR?

Roma İmparatorluğu döneminde Samosata adıyla bilinen bugünkü Samsat'ta MS 2. yüzyılda dünyaya gelen Lukianos; retorik, felsefe, hiciv ve edebiyat alanındaki eserleriyle antik dünyanın önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Özellikle hiciv ve eleştiri alanındaki güçlü üslubuyla tanınan Lukianos, dönemin düşünce hayatını ve toplumsal çelişkilerini mizahi bir dille ele aldı.

Lukianos'a atfedilen 'Gerçek Bir Hikâye' adlı eserde Ay'a yolculuk gibi olağanüstü unsurlara yer verilmesi nedeniyle eser, bilimkurgu edebiyatının erken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SAMSAT'IN HEDEFİ DEĞERLERİNİ DÜNYAYA TANITMAK

Bakü'de gerçekleştirilen tanıtım programlarıyla Samsat'ın tarihî, kültürel ve manevi birikiminin Türkiye sınırları dışında da tanıtılması amaçlandı.

Samsat Belediyesi, Safvân bin Muattal'ın manevi mirası, Samsatlı Lukianos'un düşünce dünyası, yöresel ürünler ve ilçenin kültürel değerlerini uluslararası platformlara taşıyarak Samsat'ın tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Kaynak : PERRE