Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Safvan bin Muattal Külliyesi, ziyaretçilerin dinlenebileceği yeni bir sosyal tesise kavuştu. Samsat Belediyesi tarafından yaptırılan ve “Samsat Kahve” adı verilen tesis, külliyeyi ziyaret eden vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hizmete açıldı. Tesiste sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra yöresel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Külliyenin manevi atmosferine uygun şekilde düzenlenen sosyal tesisle ziyaretçilerin alanda daha rahat vakit geçirmeleri amaçlanıyor. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Sahabe Külliyesi'nin yalnızca cami ve türbeden ibaret olmadığını belirterek, ziyaretçilerin huzur bulabileceği ve dinlenebileceği bir alan oluşturmak istediklerini, külliyeyi tamamlayacak diğer müştemilatları da aşama aşama hizmete sunmayı planladıklarını söyledi.

Ziyaretçilere Yöresel Lezzetler Sunulacak

Samsat Kahve'de külliyeyi ziyaret eden vatandaşların dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği bir alan oluşturuldu.

Samsat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tesisin külliyenin manevi atmosferine uygun bir anlayışla düzenlendiği belirtildi.

Tesiste sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra yöresel lezzetlerin de ziyaretçilere sunulacağı bildirildi.

Fırat: Külliyeyi Tamamlayacak Müştemilatları Hizmete Sunacağız

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat'a gelen her misafirin bölgenin manevi atmosferini en iyi şekilde yaşamasını istediklerini belirtti.

Fırat, “Sahabe külliyesini sadece bir cami ve türbeden ibaret sayarsak bu manevi mekana haksızlık yapmış oluruz. Bu külliyeyi insanların huzur bulacağı, dinleneceği ve buradan ayrılırken de mutlu bir şekilde ayrılacağı bir mekan olarak düşünmekteyiz. Bu nedenle de külliyeyi tamamlayacak müştemilatları aşama aşama tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.