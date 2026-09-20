Etkinliğin ardından çocuklar, aileler ve gönüllüler, hak savunuculuğu temalı pankart ve döviz atölyesinde bir araya geldi.

Adıyaman Barosuna bağlı avukatlar Ahmet Gündüz, Musa Berat Aslancan ve Sultan Fener'in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde engelli hakları, savunuculuk ve öz savunuculuk, dilekçe yazma, erişilebilirlik ile hakların kullanılması konularında bilgi verildi.

Dernek üyeleri ve otizmli çocukların katıldığı seminerin ardından düzenlenen atölyede ise eşit katılım, kabul, hakların savunulması ve sosyal hayata erişim konuları işlendi.

ÇOCUKLARDAN 'BEN DE VARIM' MESAJI

Çocukların hazırladığı pankart ve dövizlerde, 'Benim farklı bir işletim sistemim var!', 'Fark et, kabul et, dahil et!', 'Otizm farklı renklerdir!', 'Otizm hastalık değil, farklılıktır. Farklı düşünenler fark yaratır!', 'Ben de varım!', 'Birlikte daha güçlüyüz!', 'Beni değiştirme, beni olduğum gibi kabul et, tamam!' ve 'Otizm dünyayı farklı bir açıdan görmektir!' mesajları yer aldı.

'TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIM BİR AYRICALIK DEĞİL, TEMEL BİR HAKTIR'

Adıyaman Otizm Derneğinden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Adıyaman Otizm Derneği olarak bugün, Hayata Destek Derneğinin destekleri ile otizmli bireylerimizin ve ailelerimizin haklarını daha iyi öğrenmesi, haklarını savunabilmesi ve toplumun her alanına eşit ve etkin şekilde katılabilmesi adına çok kıymetli bir buluşmaya ev sahipliği yaptık.

Adıyaman Barosuna bağlı değerli avukatlarımız Av. Ahmet Gündüz, Av. Musa Berat Aslancan ve Av. Sultan Fener tarafından gerçekleştirilen seminerde; engelli hakları, savunuculuk ve öz savunuculuk, dilekçe yazma, erişilebilirlik, haklarımızı bilme ve kullanma konularında üyelerimiz ve otizmli çocuklarımızla birlikte çok değerli bilgiler paylaşıldı.

Seminerimizin ardından ise çocuklarımızın, ailelerimizin ve gönüllülerimizin katılımıyla 'Eşit katılım, kabul, haklarımızı savunma ve sosyal hayata erişim' temalı pankart ve döviz atölyesi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın kendi elleriyle hazırladığı her döviz aslında çok güçlü bir mesaj taşıyordu.

Çünkü biliyoruz ki; haklarımızı bilmek güçlenmektir. Haklarımızı savunmak özgürleşmektir. Eşit katılım ise herkes için erişilebilir bir toplum inşa etmektir.

Otizmli bireyler toplumun dışında değil, tam merkezindedir. Onların eğitimde, sporda, kültürde, sanatta, çalışma hayatında ve sosyal yaşamın her alanında yer alması bir ayrıcalık değil, temel bir haktır.'

'DAHA ERİŞİLEBİLİR VE KAPSAYICI BİR TOPLUM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çalışmaya katkı sunanlara teşekkür edilen açıklamada, 'Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Adıyaman Barosuna, değerli avukatlarımız Ahmet Gündüz, Musa Berat Aslancan ve Sultan Fener'e, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında oldukları için teşekkür ediyoruz. Birlikte öğrenmeye, birlikte üretmeye, birlikte savunmaya ve hep birlikte daha erişilebilir, daha kapsayıcı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz' denildi.

Kaynak : PERRE