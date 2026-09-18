'GAZİLERİMİZİN ŞEREF VE ONUR GÜNÜDÜR'

Vali Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin bekası ve mukaddes değerlerimizin korunması uğruna canını ortaya koyan kahraman gazilerimizin şeref ve onur günüdür.

Bu anlamlı gün vesilesiyle; vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, gerektiğinde canını ortaya koyarak gazilik şerefine erişen kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum.'

'GAZİLERİMİZ VATAN SEVGİSİNİN YAŞAYAN TİMSALLERİDİR'

Gazilerin Türk tarihindeki yerine dikkati çeken Küçük, mesajını şöyle sürdürdü:

'Şanlı tarihimizin her sayfasında eşsiz kahramanlıklarıyla müstesna bir yer edinen gazilerimiz; vefanın, fedakârlığın, sarsılmaz vatan sevgisinin ve bağımsızlık ruhunun yaşayan timsalleridir.

Bugün huzur ve kardeşlik içinde yaşadığımız bu aziz vatan; şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti korumak ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir vatan bırakmak, onlara karşı en büyük vefa borcumuzdur. Devletimiz, her daim şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir.'

'ŞEHİTLERİMİZİ VE EBEDİYETE İRTİHAL EDEN GAZİLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM'

Vali Küçük, mesajının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve hayatını kaybeden gazileri andı:

'Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlik diliyor; 19 Eylül Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Vatan size minnettardır.'

Kaynak : PERRE