Proje ile öğrencilerin spora teşvik edilmesi, sağlıklı ve hareketli yaşam alışkanlığı kazanması, güvenli ve nitelikli spor alanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

Atatürk İlkokulu bahçesinde öğrencilerin kullanımına sunulan mini futbol sahasını ziyaret eden Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, çocukların oynadığı karşılaşmayı izleyerek öğrencilerin futbol heyecanına ortak oldu.

'ÇOCUKLARIMIZ EKRAN BAŞINDA DEĞİL, SAHADA BÜYÜSÜN'

Projede çocukların ekran başında geçirilen zamandan uzaklaştırılarak spor, takım ruhu ve arkadaşlık kültürüyle buluşturulması amaçlanıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın özellikle dezavantajlı mahalle ve köylerdeki okullardan başlayarak yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Bahçesi uygun olan okullara mini futbol sahalarının kazandırılmasıyla öğrencilerin ders dışı zamanlarını daha aktif, sağlıklı ve güvenli ortamlarda geçirmelerinin sağlanması planlanıyor.

PROJE DEZAVANTAJLI MAHALLE VE KÖYLERDEN BAŞLAYACAK

Çalışma kapsamında önceliğin dezavantajlı mahalle ve köylerde bulunan okullara verileceği, fiziki koşulları uygun olan okul bahçelerinin aşamalı olarak spor alanlarına dönüştürüleceği bildirildi.

Projenin ilerleyen dönemde farklı okullarda da uygulanarak daha fazla öğrencinin spor imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE