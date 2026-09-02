TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Adıyaman’ın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinin daha güçlü şekilde ilerlemesi için kentteki tüm kurumların kendi görev ve sorumluluk alanlarında daha etkin çalışması gerektiğini belirtti. Babar tarafından yapılan basın açıklamasında eğitim, sağlık, petrol üretimi, ekonomi, spor, belediye hizmetleri, SGK çalışmaları, istihdam ve turizm başta olmak üzere Adıyaman’ın geleceğini ilgilendiren pek çok konu ele alındı. Açıklamada, devletin deprem sonrasında kentte konut, altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaptığı çalışmaların takdir edilmesi gerektiği ifade edilirken, bundan sonraki süreçte kamu kurumları, yerel yönetimler ve diğer kuruluşların kendi sorumluluklarını daha güçlü şekilde yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

Eğitimde Başarı Oranlarının İncelenmesi İstendi

Yusuf Babar, Adıyaman’ın YKS ve lise geçiş sınavlarındaki başarı durumunun geçmiş yıllarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başarı oranlarında eksiklik veya gerileme bulunması halinde nedenlerinin ortaya çıkarılması ve öğrencilerin daha başarılı olabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Babar, eğitimde yalnızca sınav sonuçlarının değil, okul altyapısı, öğretmen ihtiyacı ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin de değerlendirilmesini istedi.

Sağlıkta Hekim İhtiyacına Dikkat Çekildi

Açıklamada Adıyaman’daki sağlık yatırımlarının deprem öncesi ve sonrası dönemleriyle birlikte ele alınması gerektiği belirtildi.

Devlet tarafından sağlık alanında yapılan yatırımların ve deprem sonrasında sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların takdir edilmesi gerektiği ifade edilirken, sağlık hizmetlerinin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığı kaydedildi.

Kentte hangi branşlarda hekim sıkıntısı yaşandığının, hangi uzmanlık alanlarında ihtiyaç bulunduğunun ve vatandaşların başka illere sevk edilmesine neden olan sorunların tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Petrol Üretimi Ve Ekonomik Potansiyel Ele Alınmalı

Yusuf Babar, Adıyaman’ın önemli ekonomik değerleri arasında bulunan petrol üretiminin geçmiş dönemlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üretimde yaşanan değişikliklerin ortaya konulması, varsa azalışların sebeplerinin araştırılması ve yer altı kaynaklarının Adıyaman ile ülke ekonomisi açısından daha verimli değerlendirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği ifade edildi.

Adıyaman’da Spor Alanlarının Artırılması İstendi

Açıklamada gençlerin geleceği açısından spor yatırımlarının önemine de değinildi.

Adıyaman Şehir Stadı’nın tamamlanarak hizmete sunulması gerektiği belirtilirken, spor alanlarının kentin farklı bölgelerine yayılması çağrısı yapıldı. Mahallelerde semt sahalarının oluşturulması, çocukların ve gençlerin güvenli şekilde spor yapabilecekleri alanların artırılması ve modern yüzme havuzlarının Adıyaman’a kazandırılması gerektiği ifade edildi.

Babar, gençleri spora yönlendirmenin sportif başarıyla sınırlı olmadığını, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyal hayatın güçlendirilmesi açısından da spor yatırımlarının önemli olduğunu belirtti.

Belediyenin Temel Hizmetlerde Daha Etkin Olması İstendi

Basın açıklamasında belediyenin kendi sorumluluk alanındaki hizmetlere de geniş yer verildi.

Devletin deprem sonrasında Adıyaman için büyük yatırımlar gerçekleştirdiği belirtilirken, yerel yönetimin de kendi görev alanındaki sorumluluklarını daha güçlü şekilde yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Su hizmetlerinde yaşanan sorunların giderilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşların kesintisiz, sağlıklı ve yeterli suya ulaşmasının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, mahallelerin ihtiyaçlarının düzenli karşılanması ve yaz aylarında haşerelerle mücadelede daha planlı ve sürekli çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

Park Ve Sosyal Alanların Artırılması Çağrısı

Açıklamada park, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının artırılması, mevcut alanların bakım ve güvenliğinin düzenli şekilde yapılması gerektiği ifade edildi.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin de güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik sosyal hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi istendi.

Spor yatırımlarının da belediyenin öncelikli alanlarından biri olması gerektiği kaydedilirken, farklı semtlerde spor alanlarının oluşturulması ve mevcut tesislerin daha etkin kullanılması gerektiği belirtildi.

SGK Çalışmaları Ve İstihdam Gündeme Getirildi

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, SGK İl Müdürlüğü’nün saha çalışmalarının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanayi bölgelerinde kayıtlı ve kayıt dışı istihdamla mücadele, çalışanların haklarının korunması ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine yönelik çalışmaların etkinliğinin ortaya konulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada çalışanların haklarının korunmasıyla birlikte üretim yapan ve istihdam sağlayan işverenlerin de desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Adıyaman’ın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi İstendi

Adıyaman’ın tarihî ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğu belirtilen açıklamada, başta Nemrut Dağı olmak üzere kentin tarihî ve kültürel değerlerinin turizme daha güçlü şekilde kazandırılması gerektiği kaydedildi.

Bu alanda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları arasında daha güçlü koordinasyon kurulması gerektiği ifade edildi.

Tüm Kurumların Çalışmalarının Değerlendirilmesi İstendi

Yusuf Babar, Adıyaman’da görev yapan tüm kamu kurumlarının çalışmalarının belirli dönemlerde kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Belediyeler, üniversite, meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının Adıyaman’a yönelik çalışmalarının da ortaya konulması gerektiğini ifade eden Babar, bu değerlendirmelerin kurumları yıpratmak amacı taşımadığını, kurumların daha güçlü çalışmasına katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Başarılı çalışmaların desteklenmesi, eksik kalan alanların tespit edilmesi ve çözüm yollarının ortaya konulması gerektiği kaydedildi.

“Adıyaman’ın Kaybedecek Zamanı Yok”

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, açıklamasının sonunda Adıyaman’ın geleceği için devletin gücüne, milletin desteğine ve kentin potansiyeline güvendiklerini belirtti.

Devletin kendi sorumluluk alanında çalışmalarını sürdürürken belediyenin ve diğer kurumların da görev alanlarında daha güçlü, planlı ve sonuç odaklı çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade eden Babar, çağrılarının kurumları karşı karşıya getirmek değil, her kurumun kendi sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Babar, daha yaşanabilir, müreffeh, temiz, sağlıklı ve sosyal bir Adıyaman hedeflediklerini belirterek açıklamasını “Güçlü devlet, güçlü kurumlar, güçlü yerel yönetim ve güçlü Adıyaman” ifadeleriyle tamamladı. Basın açıklaması, “Kamuoyuna saygıyla arz ederiz” ifadeleriyle sona erdi.