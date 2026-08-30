TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal uğruna verdiği mücadeleye dikkat çekti. Babar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın iman, kararlılık ve vatan sevgisiyle kazanılan büyük bir zaferin simgesi olduğunu belirterek, Millî Mücadele’nin kahramanlarını andı. Türk milletinin zor şartlar altında dahi Allah’a güvenerek vatanına ve bayrağına sahip çıktığını ifade eden Babar, bu iradenin tarih önünde tescillendiğini kaydetti.

Millî Mücadele Kahramanları Anıldı

Yusuf Babar, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andı. Babar, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlere rahmet dilerken, gazilere ve şehit ailelerine de saygı ve minnetlerini iletti.

Bağımsız Türkiye Vurgusu

Babar, bugün gelecek nesillere düşen görevin, ecdadın bıraktığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletinin birliğine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

“Zafer, Yalnızca Allah’a İnananların Olacaktır”

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, mesajının sonunda zaferin Allah’a inanan, vatanına, milletine ve davasına bağlı olanların olacağını belirterek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Babar mesajını, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadeleriyle tamamladı.