AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, 'Bu zafer, milletimizin hiçbir koşulda esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir' dedi.

Başkan Çadır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Çadır, 'Bu zafer, milletimizin hiçbir koşulda esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev; ecdadımızın fedakârlıklarıyla emanet ettiği vatanımızı korumak, Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize birlik içinde yürümektir' ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak milletin ortak değerleri etrafında kenetlenerek ülkenin huzuru, güvenliği ve kalkınması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Çadır, 'Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' diye konuştu.