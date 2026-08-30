Alkayış, 30 Ağustos'un milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü nişanelerinden biri olduğunu ifade ederek, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin azim, inanç ve fedakârlıkla kazanılan eşsiz bir zafer olduğunu belirtti.

'30 Ağustos yalnızca bir askeri başarı değil; milletimizin istiklaline, istikbaline ve vatanına sahip çıkma iradesinin bütün dünyaya ilanıdır' diyen Alkayış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü, daha müreffeh ve daha büyük hedeflere taşıma sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin bugün de güçlü iradesi, birlik ve beraberliğiyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Alkayış, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda bağımsızlığa ve geleceğe sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Alkayış, '30 Ağustos'un bize bıraktığı en büyük miras; zor zamanlarda kenetlenmek, bağımsızlığımızdan asla taviz vermemek ve geleceğe büyük bir inançla yürümektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü ve ülkemizin istikbali için aynı kararlılıkla çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anan Alkayış, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak : PERRE