Adıyaman’ın köylerinde su ve kanalizasyon altyapısı güçleniyor İl genelindeki köy ve mezralarda içme suyu ve kanalizasyon ağını tamamlayan İl Özel İdaresi, yeni sulama projeleriyle hem kırsal yaşamı kolaylaştırıyor hem de tarımsal üretime can suyu oluyor.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi; çeşmelerden akan sudan tarımsal sulamaya, kanalizasyon hatlarından sondaj çalışmalarına kadar kırsalın altyapısını baştan aşağı yeniliyor. 2026 yılı yatırım programını sürdüren İdare, il genelindeki 957 yerleşim biriminde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

İçme suyu hatları baştan sona yenileniyor

Adıyaman genelinde 454 köy ve 503 mezranın tamamında içme suyu şebeke ve hatları tamamlanırken, mevcut altyapının modernize edilmesi için de sahadaki mesai devam ediyor. Bu kapsamda 2026 yılı takvimi doğrultusunda 14 köyde şebeke hatları sıfırdan yenileniyor, 12 köyde ise yeni sondaj çalışmaları yürütülüyor. Farklı yerleşim noktalarında yürütülen içme suyu depoları, terfi hatları ve şebeke takviyeleriyle köylerin su altyapısı güvence altına alınıyor.

646 yerleşim biriminde kanalizasyon altyapısı tamam

Kırsal alanlardaki çevre sağlığını ve yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan kanalizasyon projelerinde de önemli bir eşik geride bırakıldı. Toplam 957 köy ve mezranın 646’sında kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, 2026 programı dâhilinde 23 köyde yeni hat yapımı ve yenileme faaliyetlerini sürdürüyor. İhtiyaç tespit edilen bölgelere ise boru desteği sağlanmaya devam ediyor.

1.100 dekardan fazla tarım arazisi suyla buluştu

Tarımsal üretimi güçlendirmek ve su kaynaklarını verimli kullanmak adına tamamlanan sulama projeleriyle üretici de destekleniyor.

Hayata geçirilen yatırımlar sayesinde:

· Gölbaşı Yarbaşı Köyü’nde: 220 dekar,

· Merkez Zey Köyü Camilaltı Deresi’nde: 600 dekar,

· Çelikhan Bözgedik Köyü Düzağaç’ta: 98 dekar,

· Gerger Gündoğdu Köyü Bodin Mezrası’nda: 250 dekar

tarım arazisi sulama imkânına kavuşturuldu.

İhale süreci devam eden yeni sulama projelerinin de tamamlanmasıyla birlikte, Adıyaman köylerinde hem tarımsal verimliliğin artırılması hem de vatandaşların kentsel altyapı standartlarına ulaştırılması hedefleniyor.