Adıyaman Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

30 Ağustos 2026 Pazar günü Eğriçayı Parkı'nda gerçekleştirilecek kutlama programı, saat 18.00'de çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmalarıyla başlayacak.

ÇOCUK VE GENÇLERE ÖZEL ATÖLYELER

Program kapsamında robotik kodlama, takı tasarımı ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Atölyelerde çocuk ve gençlerin hem eğlenmesi hem de farklı alanlarda yeni deneyimler kazanması amaçlanıyor.

MUHAMMED ÖZTÜRK SAHNE ALACAK

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Muhammed Öztürk, saat 20.00'de Eğriçayı Parkı'nda sahne alacak.

Çocuk ve gençlik atölyeleriyle başlayacak program, konserin ardından gerçekleştirilecek meşaleli kapanışla tamamlanacak.

BELEDİYEDEN KUTLAMALARA DAVET

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, '30 Ağustos Zafer Bayramı programımızda Eğriçayı Parkı'nda buluşuyoruz. Çocuk ve gençlik atölyeleri, konser programı ve meşaleli kapanış ile Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacağız' denilerek tüm vatandaşlar etkinliklere davet edildi.

Kaynak : PERRE