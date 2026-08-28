Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından Samsat ilçesindeki Hz. Safvan bin Muattal Külliyesi'nin ulaşım yolunda gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.

KÜLLİYEYE ULAŞIM KOLAYLAŞTIRILDI

Çalışmayla birlikte kentin önemli inanç merkezleri arasında bulunan külliyeye ulaşımın kolaylaştırılması amaçlandı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentin dinî ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

'İNANÇ MERKEZLERİMİZİ KORUMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada, 'İlimizin dinî ve kültürel değerlerine ulaşımı kolaylaştırmak, inanç merkezlerimizi korumak ve yaşatmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı cumalar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE