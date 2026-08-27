Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır'ın annesi Tumay Bayır vefat etti.

CENAZESİ KARAPINAR MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

Merhume Tumay Bayır'ın cenazesi, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 10.00'da Karapınar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Taziyeler Yenimahalle Cemevi'nde kabul edilecek.

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adıyaman Belediyesi tarafından yayımlanan mesajda, 'Merhumeye Allah'tan rahmet, Başkan Yardımcımıza, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE