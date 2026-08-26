AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, teşkilat mensuplarıyla birlikte Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Muş'un Malazgirt ilçesine gitti. Olgun, Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren Sultan Alparslan'ın büyük zaferinin yıl dönümünde düzenlenen anma programına katılmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Olgun, yaptığı açıklamada, 'Teşkilatımızla birlikte çıktığımız yolculuğun sonunda, Anadolu'yu bizlere yurt edinen Sultan Alparslan'ın zaferinin 955. yıl dönümü anma programına katılmak üzere Malazgirt'e ulaştık. Tarihin yazıldığı bu kutlu topraklarda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Malazgirt ruhuyla; aynı inanç, aynı azim ve aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam ediyoruz' dedi.

Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Olgun, 'Bugün burada sadece geçmişi anmıyoruz, aynı zamanda geleceğe dair kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Malazgirt ruhu, milletimizin ortak değerlerini ve güçlü yarınlara olan inancını simgeliyor' ifadelerini kullandı.

Olgun, etkinliklerin Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünün coşku ve heyecanla kutlandığını söyledi.

Kaynak : PERRE