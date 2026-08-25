Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 6. Demokratik Eğitim Kurultayı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Polat, kurultayda eğitim sisteminin mevcut sorunları, demokratik eğitim mücadelesi, anadil temelli çok dilli kamusal eğitim, laik eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik eğitim, yapay zeka ve eğitimde dijital dönüşüm, neoliberal politikalar ve eğitim hakkı ile demokratik üniversite mücadelesinin ele alınacağını belirtti.

KURULTAYIN İLK GÜNÜNDE AÇILIŞ KONUŞMALARI YAPILDI

Kurultayın ilk gününde açılış ve divan oluşumunun ardından sinevizyon gösterimi ve açılış konuşmalarının gerçekleştirildiğini belirten Polat, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, ETUCE Başkanı John MacGabhann ve Eğitim Enternasyonali Başkanı Dr. Mugwena Maluleke'nin kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

'EĞİTİM VE BARIŞ BİRBİRİNDEN AYRILMAZ'

Türkiye'de yeni bir barış sürecinin konuşulduğu ve toplumsal barış umudunun yeniden güç kazandığı bir dönemde Demokratik Eğitim Kurultayı'nın gerçekleştirildiğine dikkat çeken Polat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Eğitim yalnızca bilgi aktaran bir alan değil; farklılıkların bir arada yaşamasının, demokratik kültürün, eşit yurttaşlığın ve toplumsal barışın inşa edildiği temel alanlardan biridir. Barışın kalıcılaşması, eğitim hakkının eşit biçimde güvence altına alınması, anadillerin ve kültürlerin özgürce yaşatılması, farklı kimlik ve inançların eşit kabul edilmesi ve eğitim alanının ayrımcılıktan arındırılmasıyla mümkündür.'

'KURULTAYI BARIŞ ARAYIŞINA EĞİTİM ALANINDAN KATKI SUNMA ZEMİNİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Kurultayın Türkiye'de gelişen barış arayışına eğitim alanından katkı sunmayı hedeflediğini ifade eden Polat, şöyle devam etti:

'Bu nedenle Kurultayımızı, Türkiye'de gelişen barış arayışına eğitim alanından güçlü bir katkı sunma zemini olarak görüyoruz. Demokratik, laik, bilimsel, özgür ve anadil temelli çok dilli bir eğitim; toplumsal barışın en önemli güvencelerinden biridir. Eğitim Sen 6. Demokratik Eğitim Kurultayı, eğitim alanında eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütürken aynı zamanda kalıcı ve demokratik bir barışın toplumsallaşmasına da katkı sunmayı hedeflemektedir.'

FARKLI BAŞLIKLARDA ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Kurultay kapsamında farklı başlıklarda atölye çalışmalarının yürütüleceğini belirten Polat, hazırlanan raporların sunulacağını, delegelerin görüş ve önerilerinin alınacağını ve raporlar üzerinde ortaklaşma sağlanacağını ifade etti.

Kurultay programında; 'Eğitimde Dinselleştirme Politikaları Karşısında Laik Eğitim Mücadelesi', 'Neoliberal ve Neofaşist Dönemlerde Demokratik Eğitim Mücadelesi', 'Kapitalist Toplumlar İçin Eğitimin Genel Bir Değerlendirilmesi', 'Anadili Temelli Çok Dilli Kamusal Eğitim', 'Türkiye'de Özerk-Demokratik Üniversite ve Özgür Bilim Mücadelesi' ile 'Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsiyetçi Eğitim Politikaları' başlıklarının yer aldığı bildirildi.

KURULTAY 29 AĞUSTOS'TA SONUÇ BİLDİRGESİYLE TAMAMLANACAK

Beş gün sürecek kurultayın farklı alanlardan eğitim ve bilim emekçilerinin katkılarıyla yürütülecek çalışmaların ardından 29 Ağustos Cumartesi günü sonuç bildirgesinin okunması ve kapanışla tamamlanacağını belirten Polat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Eğitim Sen olarak; eşit, özgür, laik, bilimsel, demokratik ve anadilinde eğitimin herkes için güvence altına alındığı; toplumsal barışın ve birlikte yaşamın güçlendirildiği bir eğitim sistemi için mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz.'

Polat, açıklamasını 'Eşitlik ve Özgürlük İçin! Barış İçin Demokratik Eğitim! Yaşasın Demokratik Eğitim Mücadelemiz!' ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE