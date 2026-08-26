Adıyaman Perre Offroad Kulübü üyeleri, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla temin edilen tekerlekli sandalyeleri sahiplerine ulaştırdı.

'İYİLİK PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR'

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken kulüp üyeleri, gerçekleştirilen destek çalışmasına ilişkin şu mesajı verdi:

'Engelleri birlikte aşmak, dayanışmayı büyütmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatına küçük de olsa bir kolaylık katmak bizim için büyük bir mutluluk. İyilik paylaştıkça çoğalır.'

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Perre Offroad Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kulübün yalnızca doğa ve offroad etkinlikleriyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

İhtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa ulaştırılan tekerlekli sandalye desteğinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Kaynak : PERRE