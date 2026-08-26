TÜRKAV Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar, kamu kaynakları, üye aidatlarıyla edinilen varlıklar ve kurum personelinin görev amacı dışında kullanılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'KAMU KAYNAKLARI KİŞİSEL VE ÖZEL İŞLERDE KULLANILAMAZ'

Atanmış veya seçilmiş kişi ayrımı gözetilmeksizin kamu kaynaklarının görev amacı dışında kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Babar, şunları kaydetti:

'Atanmış veya seçilmiş kişi ayrımı gözetmeksizin, kamu kaynaklarının ve üyelerin aidatlarıyla edinilmiş mal, araç ve diğer varlıkların görev ve hizmet amacı dışında, kişisel veya özel işlerde kullanılması kabul edilemez.

Kamuya ait araçların, kurum imkânlarının ve üyelerin ortak kaynaklarıyla edinilmiş taşınır ve taşınmazların kişisel amaçlarla kullanılması; kamu malının korunması, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri açısından ciddi bir sorumluluk doğurmaktadır.'

'PERSONELİN ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESAİSİ KİŞİSEL İŞLERDE KULLANILMAMALI'

Kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin de yalnızca görev tanımı kapsamında çalıştırılması gerektiğini ifade eden Babar, şöyle devam etti:

'Bunun yanında, kurum veya kuruluş bünyesinde görev yapan personelin çalışma gücü ve mesaisinin kişisel işlerde kullanılmasına da kesinlikle müsaade edilmemelidir. Görev amacıyla istihdam edilen personelin, görev tanımı ve kurumsal hizmetler dışında herhangi bir kişinin özel işlerinde çalıştırılması, kamu veya üyelerin kaynaklarının amacı dışında kullanılmasına yol açabilecek bir uygulamadır.'

'ESAS OLAN KİŞİLERİN KİMLİĞİ VEYA MAKAMI DEĞİLDİR'

Son dönemde kamuya veya kurumlara ait araçların görev amacı dışında kullanıldığına ilişkin görüntü ve duyumlarla karşılaşıldığını ifade eden Babar, denetim ve şeffaflık ihtiyacına dikkat çekti.

Babar, 'Son dönemlerde kamuya veya kurumlara ait araçların görev amacı dışında kullanıldığına ilişkin görüntü ve duyumlarla karşılaşılması, bu konudaki denetim ve şeffaflık ihtiyacını daha da önemli hâle getirmektedir. Burada esas olan kişilerin kimliği veya makamı değil, kamu malının ve üyelerin emanet ettiği kaynakların nasıl kullanıldığıdır' dedi.

'HİÇBİR MAKAM KİŞİSEL MENFAAT İÇİN KULLANMA AYRICALIĞI VERMEZ'

Babar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Hiçbir makam, hiçbir görev ve hiçbir temsil yetkisi; kamu malını, üye aidatlarını, kurumsal araçları veya personelin emeğini kişisel menfaat amacıyla kullanma ayrıcalığı vermez.'

Babar, bu kapsamda kamuya ve kuruma ait araçların görev dışında kullanılmaması, üye aidatlarıyla alınan mal ve araçların kişisel amaçlarla tahsis edilmemesi, kurum personelinin özel işlerde çalıştırılmaması, tüm harcama, araç ve kaynak kullanımının kayıt altında tutulması ve gerekli denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini belirtti.

Mevzuata aykırı kullanım tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmesi gerektiğini de ifade etti.

'TALEBİMİZ SUÇLAMA DEĞİL, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİKTİR'

Babar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Bizim talebimiz ayrıcalık değil, eşitliktir; suçlama değil, şeffaflık ve hesap verebilirliktir.

Kamu malı da üye aidatlarıyla oluşturulan ortak değerler de kişilerin değil, milletin ve üyelerin emanetidir. Bu emanete herkes aynı hassasiyetle sahip çıkmak zorundadır.'

'KAMU KAYNAKLARININ KİŞİSEL MENFAATLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ'

TÜRKAV Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar, açıklamasını, 'Kamu kaynaklarının ve üyelerin alın teriyle oluşturulan değerlerin kişisel menfaatlere dönüştürülmesine karşı olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız' ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE