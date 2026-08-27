Uzun yıllardır motor sporlarıyla ilgilenen babasının desteğiyle antrenman yapan Rüzgar, ilerleyen dönemlerde yarışlara katılarak Kahta ve Adıyaman'ı temsil etmeyi hedefliyor.

Kahta'da motor sporlarına olan ilgisiyle dikkat çeken minik sporcu Rüzgar, motocross alanında kendisini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ferdi lisansına sahip olan Rüzgar, uzun yıllardır motosiklet kullanan babasının bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak düzenli antrenmanlar gerçekleştiriyor.

5 DÖNÜMLÜK ALANDA ANTRENMAN YAPIYOR

Rüzgar'ın motocross sporunda kendisini geliştirebilmesi amacıyla babası tarafından yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde özel bir antrenman alanı oluşturuldu.

Minik sporcu, bu alanda motocross sürüş tekniklerinin yanı sıra denge, motor kontrolü ve sürüş kabiliyetini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Uzun yıllardır motor kullanan babasının deneyimi de Rüzgar'ın antrenman sürecine katkı sağlarken, baba-oğul birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla motor sporlarına olan ilgilerini sürdürüyor.

MOTOR SPORLARININ YANI SIRA YÜZMEYLE DE İLGİLENİYOR

Rüzgar'ın motor sporlarına olan ilgisinin motocross ile sınırlı olmadığı belirtildi.

İyi bir yüzücü olduğu ifade edilen minik sporcu, yaşına uygun şekilde ATV, jet ski ve farklı motorlu araçların kullanımı konusunda da kendisini geliştiriyor.

HEDEFİ KAHTA VE ADIYAMAN'I TEMSİL ETMEK

Rüzgar'ın en büyük hedefi, ilerleyen dönemlerde düzenlenecek motocross organizasyonlarında yarışarak Kahta ve Adıyaman'ı temsil etmek.

Ailesinin desteğiyle antrenmanlarına devam eden minik sporcu, tecrübesini artırarak gelecekte başarılı bir motocross sporcusu olmayı hedefliyor.

Henüz yolun başında olan Rüzgar için disiplinli çalışma, güvenli sürüş, tecrübe kazanma ve kendisini sürekli geliştirme süreci önem taşıyor.

Kaynak : PERRE