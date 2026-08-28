Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Barbaros Hayrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Zümrüt Apartmanı'nın yıkılması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından binanın müteahhitleri Bilal Karakuş, Ertuğrul Karakuş ve Yavuz Karakuş; fenni mesul Sedat Gökay Harıkcı, statik proje müellifi Battal Oral, zemin etüt raporu müellifi Aydın Öztürk, Adıyaman Belediyesinin eski başkan yardımcıları Ebubekir Fırat ve Mahmut Özbek, İmar ve Şehircilik Müdürü İrfan Günay Çelik, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ferhat Bülent Özer ile ruhsat büro personeli Fahri Yılancı hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

5 SANIĞA HAPİS, 6 SANIĞA BERAAT

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 28 Temmuz'da görülen duruşmada müteahhitler Bilal Karakuş ve Yavuz Karakuş ile fenni mesul Sedat Gökay Harıkcı'ya 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 16'şar yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecindeki davranışlarını ve verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini lehlerine değerlendirerek cezaları 13 yıl 4 aya indirdi.

İmar ve Şehircilik Müdürü İrfan Günay Çelik ile Müdür Vekili Ferhat Bülent Özer'e aynı suçtan verilen 8'er yıllık hapis cezaları da aynı gerekçeyle 6 yıl 8'er aya düşürüldü.

Heyet; sanıklar Ertuğrul Karakuş, Battal Oral, Aydın Öztürk, eski belediye başkan yardımcıları Ebubekir Fırat ve Mahmut Özbek ile belediye çalışanı Fahri Yılancı'nın, üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Mahkemenin 32 sayfalık gerekçeli kararında sanık savunmaları, katılanların ve tanıkların beyanları ile dosyaya sunulan bilirkişi raporlarına ayrıntılı olarak yer verildi.

TAŞIYICI SİSTEMDEKİ EKSİKLİKLER VE İLAVE KAT VURGUSU

Gerekçeli kararda binanın Bilal Karakuş tarafından yapıldığı ve sanığın bu durumu savunmasında kabul ettiği belirtildi. Sedat Gökay Harıkcı'nın ise binanın statik fenni mesulü olduğu kaydedildi.

Yavuz Karakuş'un binanın yapım aşamasında bulunmadığı yönündeki savunmasına itibar etmeyen mahkeme, yapı sahibi Mehmet Sadık Gürsoy'un Karakuş'a vekalet verdiğine ve Karakuş'un 1 Aralık 2010 tarihinde Gürsoy adına zemin ve birinci katta tadilat yapılması için başvuruda bulunduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, Bilal Karakuş, Yavuz Karakuş ve Sedat Gökay Harıkcı'nın binanın taşıyıcı sistemindeki imalat ve denetim eksiklikleri ile projede bulunmayan ilave katın meydana getirdiği ek yüklerden sorumlu olduklarını değerlendirdi.

PROJEDEKİ EKSİKLİKLERE RAĞMEN ONAY VERİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Kararda, binanın betonarme projesi ile mimari projesi karşılaştırıldığında mimari projede bulunan 8'inci katın statik hesaplarda dikkate alınmadığı, ayrıca mimari projedeki kat yüksekliklerinin katlara göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Bu eksikliklere rağmen projeyi onayladıkları belirtilen kamu görevlilerinin sorumluluklarına da gerekçeli kararda yer verildi.

Mahkeme, yeni yapı ruhsatının 'kontrol eden' bölümünde adı bulunan İmar ve Şehircilik Müdürü İrfan Günay Çelik ile 'tetkik' bölümünde adı yer alan inşaat mühendisi ve İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ferhat Bülent Özer'in projedeki eksikliklere rağmen verilen onay nedeniyle sorumlu oldukları sonucuna vardı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI YÖNÜNDEN KESİN TESPİT YAPILAMADI

Gerekçeli kararda eski Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Özbek ve Ebubekir Fırat ile ruhsat büro personeli Fahri Yılancı'nın görev tanımları, bilirkişi raporları ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildi.

Mahkeme, bu sanıkların eylemleri ile binanın yıkılması arasında kesin ve açık bir bağlantı kurulamadığını belirterek beraat kararı verdi.

Jeoloji mühendisi Aydın Öztürk tarafından hazırlanan zemin etüt raporunun ise genel olarak yönetmelik koşullarına uygun bir projelendirme için gerekli zemin parametrelerini sağladığı, bu nedenle sanığa sorumluluk yüklenemeyeceği kaydedildi.

BATTAL ORAL HAKKINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORLARINA İTİBAR EDİLMEDİ

Mahkeme, statik proje müellifi olması nedeniyle Battal Oral'ı sorumlu tutan bilirkişi raporlarına itibar etmedi.

Oral'ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, 2 Aralık 2010 tarihli tadilat yapı ruhsatında bulunan imzanın Oral'a ait olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Ertuğrul Karakuş'un da davaya konu binanın yapım aşamasına dahil olmadığı yönünde tanık beyanları bulunduğu, bu anlatımların aksini ortaya koyan herhangi bir belgenin dosyaya sunulamadığı vurgulandı.

DİĞER ZÜMRÜT APARTMANI DAVALARINDA SÜREÇ

Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan ve depremde 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'na ilişkin davada müteahhitler Bilal Karakuş ve Yavuz Karakuş'a 18 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verilmişti.

Aynı davada statik fenni mesul Sedat Gökay Harıkcı'ya ise sabıkasız geçmişi gerekçe gösterilerek takdiri indirim uygulanmış, sanık 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde 25 kişinin yaşamını yitirdiği diğer Zümrüt Apartmanı'na ilişkin davada ise müteahhit Bilal Karakuş ile diğer sanıkların yargılanması devam ediyor.

Kaynak : PERRE