Çelikhan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman İli Bal Üreticileri Birliği ortaklığında düzenlenen Bal Hasadı Şenliği, Karagöl köyü Havuzbaşı mevkisinde gerçekleştirildi.

Programa Adıyaman Vali Yardımcısı Bilal Göksun, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

2026 YILI BAL SEZONU DEĞERLENDİRİLDİ

Şenlikte 2026 yılı bal sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılarak arıcıların talep ve görüşleri dinlendi. Katılımcılarla gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından bal hasadı yapıldı.

AKKAN: 'ADIYAMAN'IN ZENGİN FLORASINDA GÜÇLÜ BİR BAL AKIŞI YAŞANIYOR'

Programda konuşan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, 2025 yılında yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlara rağmen arıcılık sektörünün üretim kapasitesinde artış görüldüğünü belirtti.

2026 yılında iklim ve yağış koşullarının daha elverişli olduğunu ifade eden Akkan, şunları söyledi:

'2026 yılında uygun iklim koşulları ve yağışlarla birlikte Adıyaman'ın zengin florasında güçlü bir bal akışı yaşanıyor. Hedefimiz, Adıyaman arıcılığını markalaşmış, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak; üreticilerimizi destekleyerek arıcılığın bölge ekonomisine katkısını daha da artırmaktır.'

Kaynak : PERRE