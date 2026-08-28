Bakan Yardımcısı Aydın, beraberindeki heyet ile birlikte İl Müdürü Mücahit Çelik eşliğinde inşaat alanını gezerek çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. İnşaat sahasında yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Aydın, firma yetkililerinden yapım aşaması ve gelinen son nokta hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Yetkililer, yeni hizmet binasının modern standartlara uygun şekilde inşa edildiğini, tamamlandığında vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulacağını belirtti. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden firma temsilcileri, binanın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını aktardı.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise incelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede, Adıyaman'da kamu hizmetlerinin daha güçlü altyapılarla vatandaşlara ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Aydın, yeni SGK İl Müdürlüğü binasının tamamlanmasıyla birlikte hem çalışanların daha verimli bir ortamda görev yapacağını hem de vatandaşların işlemlerini daha konforlu şekilde gerçekleştireceğini söyledi.

Aydın ayrıca, kamu yatırımlarının bölgeye değer kattığını ve Adıyaman'ın gelişim sürecine ivme kazandırdığını ifade ederek, 'Vatandaşlarımızın en temel haklarından biri olan sosyal güvenlik hizmetlerinin daha modern, daha erişilebilir ve daha hızlı şekilde sunulması için bu yatırımlar büyük önem taşıyor. İnşaatın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını temenni ediyoruz' dedi.

İncelemeler sırasında Bakan Yardımcısı Aydın'a eşlik eden heyet, inşaat alanındaki teknik detaylar hakkında da bilgilendirildi.

Yeni SGK İl Müdürlüğü binasının tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman'da sosyal güvenlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi, vatandaşların işlemlerini daha kısa sürede gerçekleştirmesi ve kurumun hizmet kapasitesinin artması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE