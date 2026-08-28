Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen AEZ 229 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADG 739 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Barış E. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.