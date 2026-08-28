Adıyaman'da parkta dengesini kaybederek elektrik direğinde bulunan demire çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Habip Karababa, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek elektrik direğinde bulunan demire çarptı. Demirin sağ omzuna saplanması sonucu yaralanan Karababa için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.