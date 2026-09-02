Adıyaman Belediyesi, kent genelindeki cami, mescit, Kur'an kursu ve cemevlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizleniyor. Gerekli görülen alanlarda ise dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında İl Müftülüğüne bağlı Dar'ül Erkam Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, kursun derslik, yatakhane, koridor ve ortak kullanım alanlarını temizleyerek öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim görmesine katkı sağladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İbadethanelerimiz, inancımızın, dayanışmamızın, birlik ve beraberliğimizin önemli mekanlarıdır. Hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için camilerimizde, mescitlerimizde, Kur'an kurslarımızda ve cemevlerimizde temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak kentimizin ortak kullanım alanlarında olduğu gibi ibadethanelerimizin de temiz ve sağlıklı şartlara sahip olması için ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.