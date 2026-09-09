Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, partinin Cumhuriyetin temel değerlerinin, demokrasinin, adaletin ve hukukun üstünlüğünün kararlı savunucusu olduğunu ifade etti.

Tutdere, CHP'nin Türkiye'nin çok partili siyasi yaşama geçişine öncülük ettiğini belirterek, köklü siyasal geleneğiyle millet egemenliğinin ve hukuk devleti ilkesinin en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

'Bir asrı aşan tarihi boyunca halkın iradesini esas alan anlayışıyla ülkemizin demokratik birikimine yön vermiş; Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma ve demokrasi yolculuğunda tarihsel bir sorumluluk üstlenmiştir.'

Başkan Tutdere, CHP'nin köklü mirasının ve tarihsel sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'103 yıllık bu büyük yürüyüşte kuşaklar, kadrolar ve görevler değişse de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız köklü miras, milletimize karşı sorumluluğumuz ve çağdaş, demokratik bir Türkiye idealimiz değişmedi.'

Tutdere, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını ve CHP'ye emek vermiş tüm yol arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak : PERRE