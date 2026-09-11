Asnuk, yaptığı yazılı açıklamada 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan şartların zorluğunun toplum tarafından bilindiğini, bu nedenle hem merkezi hükümete hem de yerel yönetime karşı uzun süre anlayış gösterildiğini belirtti.

Gelinen noktada özellikle şehir içindeki yol ve altyapı çalışmalarının vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilediğini öne süren Asnuk, Adıyaman Belediyesi'nin çalışma programını eleştirdi.

'AYNI SOKAKLARIN DEFALARCA KAZILDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ'

Kentte yolların sık sık kazıldığını ve güzergâhların sürekli değiştiğini söyleyen Asnuk, şu ifadeleri kullandı:

'Depremin ardından hiç kimse ne merkezi hükümetten ne de Adıyaman Belediyesinden bir sihirli değnek bekledi. Şartların zorluğunu bildik, sabrettik, anlayış gösterdik. Ancak bugün geldiğimiz noktada özellikle Adıyaman Belediyesinin şehir içi yol ve altyapı çalışmalarındaki plansızlığı ve koordinasyonsuzluğu, vatandaşın günlük hayatını çekilmez hâle getirmiştir.'

Asnuk, 'Sabah işe giderken kullandığımız yol, akşam dönüşte kazılmış oluyor. Dün açık olan cadde bugün kapalı. Aynı sokakların defalarca kazıldığına hep birlikte şahit oluyoruz. Şehrin yolları adeta köstebek yuvasına dönmüş durumda' dedi.

'SOSYAL MEDYADAKİ ADIYAMAN İLE VATANDAŞIN YAŞADIĞI ADIYAMAN ARASINDA FARK VAR'

Belediyenin sosyal medya paylaşımlarının sahadaki tabloyu yansıtmadığını savunan Asnuk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Adıyaman Belediyesinin ve Belediye Başkanının sosyal medya hesaplarına bakıldığında, sanki şehirde asfaltsız yol kalmamış, belediye gece gündüz çalışıyor ve bütün sorunlar birer birer çözülüyormuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Oysa sosyal medyadaki Adıyaman ile vatandaşın yaşadığı Adıyaman arasında ciddi bir fark var. Bizim gördüğümüz; çukurlar, kazılar, kapalı yollar ve her gün değişen güzergâhlar.'

Asfalt beklentisinin artık ikinci planda kaldığını belirten Asnuk, kazılan yolların en azından toprak, mıcır veya çakılla düzgün biçimde kapatılması gerektiğini ifade etti. Vatandaşların bozuk yollar nedeniyle araçlarında hasar oluşmadan evlerine ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

'EN MEMNUN OLANLAR ROT-BALANS VE ÖN TAKIM USTALARI OLURDU'

Yol koşullarını ironik bir dille eleştiren Asnuk, 'Adıyaman Belediyesinden en memnun olan kim diye bir anket yapılsa, herhâlde en yüksek oyu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki rot-balans ve ön takım ustaları alır. Çünkü bozulan yolların bedelini her gün vatandaş ödüyor' ifadelerini kullandı.

'YANLIŞ KİMDEN GELİRSE GELSİN SÖYLERİZ'

Siyasi eleştirilerde taraf gözetmediklerini belirten Asnuk, merkezi hükümet ile belediye arasında tercih yapılarak eleştiri yöneltilmesi beklentisine de tepki gösterdi.

Asnuk, şunları kaydetti:

'Ne zaman merkezi hükümeti eleştirsek, 'Belediyeyi neden konuşmuyorsunuz?' deniliyor. Belediyeyi eleştirince de 'Asıl hükümeti eleştirin' deniliyor. Bizim ölçümüz bellidir: Yanlış kimden gelirse gelsin söyleriz. Merkezi hükümet kendi sorumluluğunu yerine getirmeli, Adıyaman Belediyesi de kendi görev alanındaki hizmetleri geciktirmeden yapmalıdır.'

'ÖNÜMÜZ KIŞ, SIKINTILAR DAHA DA BÜYÜYECEK'

Kış mevsimi öncesinde mevcut sorunların giderilmesi gerektiğini ifade eden Asnuk, yağışlarla birlikte yol ve altyapı problemlerinin daha ciddi hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Asnuk, 'Çocuklarımız okula, vatandaşlarımız işine güvenle gidebilmelidir. Adıyaman Belediyesi artık algıyla değil, hizmetle konuşulmalıdır. Adıyaman'ın yeni tartışmalara değil; düzgün yollara, koordinasyona, planlamaya ve gerçek belediyeciliğe ihtiyacı vardır' dedi.

Kaynak : PERRE