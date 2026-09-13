TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 12 Eylül dolayısıyla yayımladığı mesajda, Eylül ayının ülkücü hareket açısından taşıdığı tarihî anlamı değerlendirdi. Eylülün yalnızca takvimde yer alan bir ay olmadığını belirten Babar, bu dönemin fedakârlık, çile, mücadele ve ödenen bedellerle hatırlandığını ifade etti. Ülkücü Hareket’in tabutluklardan, sürgünlerden ve 12 Eylül döneminin zindanlarından geçerek bugünlere ulaştığını belirten Babar, Mamak zindanlarında ve darağaçlarında yaşananların Büyük Türkiye ülküsünün hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Babar, geçmişte hayatını kaybeden ülkücüleri unutmayacaklarını ve onların hatıralarını yaşatacaklarını kaydetti.

12 Eylül’ün Tarihî Anlamı

Yusuf Babar mesajında, “Eylül denildiğinde, her ülkücünün aklına fedakârlık, çile, mücadele ve bedel gelir” ifadelerine yer verdi.

Ülkücü Hareket’in tabutluklarda yeşerdiğini, sürgünlerde filizlendiğini ve 12 Eylül zindanlarında ağır bedeller ödeyerek bugünlere ulaştığını belirten Babar, Mamak zindanlarında ve darağaçlarında ödenen bedellerin Büyük Türkiye ülküsünün hafızasına kazındığını ifade etti.

Babar, 12 Eylül’ün yalnızca acı bir hatıra olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bu dönemin inanç, direniş ve davaya bağlılığın tarihî bir nişanesi olduğunu söyledi.

Şehitlerin Hatırasına Vurgu

Toprağa düşen ülkücülerin hatırasının bugün taşıdıkları en büyük emanetlerden biri olduğunu belirten Babar, geçmişte hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Babar mesajının sonunda, “Yüce Allah’tan bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mesajını kararlılık ifadeleriyle tamamlayan Babar, “Unutmak tükenmektir. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Başaracağız” dedi.

Haber: Adıyamanlılar Net