Başkan Kadir Güçlüer, şehitlerin hatırasını yaşatmayı ve gazilere sahip çıkmayı milli bir görev olarak gördüklerini belirtti.

Gaziliği 'Türk milletinin vatan uğruna yazdığı şeref destanı' olarak nitelendiren Güçlüer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'VATAN, NESİLDEN NESİLE EMANET EDİLEN MUKADDES BİR YURTTUR'

'Türk milleti için vatan, üzerinde yalnızca yaşanılan bir toprak parçası değildir. Vatan; uğruna can verilen, kan dökülen, nesilden nesile emanet edilen mukaddes bir yurttur. Bu sebeple bizim tarihimizde şehitlik ve gazilik, milletimizin vatan ve bağımsızlık anlayışının en yüce mertebeleri arasında yer almıştır.

Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan iradeden İstanbul'un surlarını aşan kudrete; Çanakkale'de geçit vermeyen Mehmetçikten Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Büyük Taarruz'da işgal ordularını Anadolu'dan söküp atan kahramanlara kadar Türk tarihinin her büyük dönüm noktasında aynı ruh vardır: Ya istiklal ya ölüm!

19 Eylül, bu ruhun yaşayan temsilcileri olan gazilerimize duyduğumuz minnetin günüdür. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve mareşal rütbesinin verilişinin yıl dönümüdür.'

'GAZİLERİMİZ, TÜRK MİLLETİNİN YAŞAYAN ŞEREF ABİDELERİDİR'

'Sakarya'da 22 gün 22 gece devam eden büyük mücadelede ortaya konulan irade, yalnızca bir ordunun savunması değil, Türk milletinin Anadolu'dan silinemeyeceğinin bütün dünyaya ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.' emri, Türk milletinin vatan anlayışını tarihe kazıyan ifadelerden biri olmuştur.

Türkler; Çanakkale'de nasıl geçit vermediyse, Milli Mücadele'de nasıl Sevr'i yırtıp atarak kendi kaderine sahip çıktıysa; Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve vatanın müdafaasının gerektiği her yerde aynı kararlılığı göstermiştir. Bu toprakların vatan olarak kalmasının bedelini kimi zaman canıyla ödeyen şehitlerimiz, kimi zaman bedeninde taşıdığı izlerle ömür boyu bu mücadelenin şahidi olan gazilerimiz vardır.

Gazilerimiz, Türk milletinin yaşayan şeref abideleridir.

Onlara duyduğumuz minnet yalnızca 19 Eylül'e sığdırılabilecek bir teşekkür değildir. Gazilerimize sahip çıkmak; Türk vatanına, ay yıldızlı bayrağımıza, devletimizin bağımsızlığına ve milletimizin birliğine sahip çıkmaktır.'

'HÜRMET VE VEFAYI MİLLİ BİR VAZİFE KABUL EDİYORUZ'

'Bugün bizlere düşen görev de açıktır: Şehit kanlarıyla vatanlaşmış bu toprakları, Türk milletinin bağımsızlığını ve Cumhuriyetimizi aynı şuur ve kararlılıkla gelecek nesillere teslim etmek.

Türk Ocakları olarak dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberliğimizin, devletimizin bekasının ve Türk milletinin hür yaşama iradesinin vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmayı, gazilerimize hak ettikleri hürmet ve vefayı göstermeyi milli bir vazife kabul ediyoruz.

Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türk vatanı ve Türk milletinin istiklali uğruna mücadele etmiş bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor; ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum.

Aziz şehitlerimizin ruhları şad, gazilerimizin şerefleri daim olsun.

Vatan sağ olsun. Millet var olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun.'

Kaynak : PERRE

Adıyamanlılar net