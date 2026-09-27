Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen 'Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz' projesi, Nemrut Dağı'nın zirvesinde anlamlı bir farkındalık etkinliğine sahne oldu.

Uluslararası Rotary 2430 ve 2420 Bölge Federasyonlarının başkanları, çok sayıda Rotaryen, engelliler ve vatandaşlar, 2206 metre yükseklikteki zirvede 'Çocuk Felcine Son - End Polio Now' pankartlarıyla dünyaya mesaj verdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 'Tanrıların Göksel Tahtı' olarak bilinen Nemrut Dağı, bu kez tarihi heykellerinin yanı sıra barış, dayanışma ve insanlık için verilen mesajlarla dikkat çekti.

Zirvede Müzik Ziyafeti

Etkinlik kapsamında sanatçı Eylül Ergül ve gitarist Onur Aymergen, devasa Kral ve Tanrı heykellerinin arasında konser verdi. Ergül, Anadolu'nun kadim ezgilerini evrensel müzikle buluştururken, repertuvarında Adıyaman Türküsü'nün yanı sıra Neşet Ertaş eserleri ve Gershwin'in 'Summertime' parçası da yer aldı. Katılımcılar, Nemrut'un eşsiz atmosferinde unutulmaz bir müzik yolculuğu yaşadı.

'Engelleri Birlikte Aşıyoruz'

Etkinliğe 11'inci kez katılan Cem Yurtseven, projenin yalnızca bir etkinlik değil, katılımcılara farklı ve unutulmaz duygular yaşatan bir deneyim olduğunu belirtti. Yurtseven, '24 yıldır engellileri Nemrut'un zirvesine çıkarıyoruz. Bu yıl ayrıca çocuk felcinin dünyadan silinmesine yönelik farkındalık oluşturduk' dedi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Emrah Candar, etkinliğin yalnızca engelleri aşmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda Rotary'nin dünya çapındaki çocuk felciyle mücadele çalışmalarına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Candar, '2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'ndan çocuk felcine son dedik. Mücadelemiz devam edecek' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Adıyaman'ın ünlü çiğköftesi de katılımcılara ikram edildi. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Rotaryenler, engelliler ve vatandaşlar, Nemrut'un zirvesinde hem kültürel mirası hem de dayanışmayı bir arada yaşadı.

Kaynak : PERRE