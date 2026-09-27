Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Emrah Yaşar, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde altın madalya kazandı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Yaşar'ın başarısını kutlayarak emeği bulunan antrenörlere teşekkür etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN ULUSLARARASI BAŞARILARI BİZLERİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR'

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, milli sporcu Emrah Yaşar'ın Bulgaristan'da elde ettiği Avrupa şampiyonluğu sonrası açıklamada bulunarak, 'Öğrencilerimizin uluslararası başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Emrah Yaşar, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kg kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Emrah Yaşar'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkes e teşekkür ediyor, öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

YARI FİNALDE 5-0 KAZANDI

Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Boks Şampiyonası yarı finalinde Alman sporcu Kevin Lebowski ile karşılaştı. Yaşar, rakibini 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde de 90 kilogram kategorisinde mücadele eden Yaşar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

BOKSTA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Şanlıurfalı Emrah Yaşar, 2022 yılında Kırşehir'de düzenlenen Türkiye U22 Erkekler Boks Şampiyonası'nda 86 kilogramda şampiyon oldu.

2024 yılında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda 92 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazanan Yaşar, 2025 yılında Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 92 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

Yaşar, 2025 yılında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa U23 Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde altın madalya kazandı.

2026 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 90 kilogramda altın madalya kazanan Yaşar, Brezilya'da düzenlenen Dünya Boks Kupası'nda ise bronz madalya elde etti.

KICK BOKSTA DA DERECELER ELDE ETTİ

Spor kariyerine kick boksla başlayan Emrah Yaşar, 2018 yılında bu branşta çalışmalarına başladı. 2021 yılında Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 86 kilogramda altın madalya kazandı.

2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olan Yaşar, aynı yıl Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ise altın madalya elde etti.

Yaşar, 2023 yılında Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

Kaynak : PERRE