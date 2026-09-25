Sporseverleri gün boyunca yoğun bir program bekliyor. Futbolda UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları oynanırken, basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile EuroLeague'de yeni sezon heyecanı yaşanacak. CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise finalistleri belirleyecek yarı final karşılaşmaları yapılacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Fransa mücadelesi saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek, VAR görevini Christian Dingert üstlenecek.

Türkiye, tarihinde ilk kez yer aldığı Uluslar A Ligi'nde Fransa'nın yanı sıra İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşmasının ardından 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye-Fransa karşılaşmasının yanı sıra farklı gruplarda önemli mücadeleler oynanacak.

UEFA Uluslar A Ligi

21.45 | Türkiye - Fransa - ATV

21.45 | İtalya - Belçika - A Haber

UEFA Uluslar B Ligi

19.00 | Gürcistan - Kuzey İrlanda

21.45 | Macaristan - Ukrayna - S Sport Plus

21.45 | Polonya - Bosna Hersek - S Sport

21.45 | İsveç - Romanya - A Spor

Günün televizyon yayın programında Türkiye-Fransa, İtalya-Belçika, İsveç-Romanya ve Polonya-Bosna Hersek karşılaşmaları da yer alıyor.

EUROLEAGUE'DE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE SAHNEDE

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Türkiye temsilcilerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe Tarfin bugün ilk maçlarına çıkacak.

Beşiktaş, İstanbul'da Valencia Basket'i ağırlarken Fenerbahçe Tarfin de Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague'in gün programında Partizan-Armani Olimpia Milano mücadelesi de bulunuyor.

EuroLeague

20.00 | Beşiktaş - Valencia Basket - S Sport

20.45 | Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna - S Sport

21.45 | Partizan - Armani Olimpia Milano - S Sport Plus

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE SEZON BAŞLIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun açılış haftasında TOFAŞ, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı konuk edecek.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

19.00 | TOFAŞ - Pizzabulls Bordo Bandırma - beIN Sports 5

VOLEYBOLDA YARI FİNAL HEYECANI

CEV 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün finalistler belli olacak.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Slovenya ile Polonya saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Günün ikinci yarı finalinde ise Finlandiya ile Fransa saat 22.00'de karşılaşacak. Yayın programına göre mücadele TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.

18.00 | Slovenya - Polonya - TRT Spor Yıldız

22.00 | Finlandiya - Fransa - TRT Spor

MİLLİ TAKIMIN ULUSLAR LİGİ PROGRAMI

Türkiye'nin açıklanan ilk dört Uluslar Ligi karşılaşmasının programı şöyle:

25 Eylül | 21.45 | Türkiye - Fransa - Kocaeli

28 Eylül | 21.45 | Türkiye - İtalya - Bursa

2 Ekim | 21.45 | Belçika - Türkiye - Liège5 Ekim | 21.45 | İtalya - Türkiye - Bologna

A Milli Takım için Uluslar A Ligi'ndeki tarihi ilk sınav bu akşam Kocaeli'de verilecek. Türkiye-Fransa mücadelesinin başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak ve karşılaşma ATV'den şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Kaynak : PERRE