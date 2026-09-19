BAŞKAN YEŞİL: İLİMİZİ VE KULÜBÜMÜZÜ ANTALYA’DA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Kulüp olarak aylar öncesinden turnuvaya hazırlandıklarını ifade eden İmamağa Masterler Spor Kulübü Başkanı Fehmi Yeşil; “Kulüp olarak gerek il içinde, gerek bölgesel olarak düzenlenen turnuvaların yanı sıra il dışında düzenlenen ulusal turnuvalara da katılarak kulübümüzü ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Şirin Talva başkanımız tarafından düzenlenen 12. Uluslararası En İyi Masterler Şampiyonluk Kupası Turnuvasına davet edildik ve 23-27 Eylül 2026 tarihinde Antalya’nın Kemer ilçesi turizm bölgesinde bulunan Limak Limra Hotelde düzenlenecek turnuvaya katılım sağlayacağız. Kulüp olarak hazırlıklarımızı tamamlayıp turnuva için Antalya’ya yola çıkacağız. Turnuvaya katılacak olan takımlara şimdiden kazasız ve sakatlıklardan uzak bir turnuva diliyorum. İnşallah kulüp olarak turnuvada ilimizi ve kulübümüzü en güzel şekilde temsil edip döneceğiz. Kulübümüzde yer alan sporcu arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

ŞİRİN TALVA: İMAMAĞA MASTERLER SPOR KULUBÜNÜ ARARIMIZDA GÖRMEK BİZLERİ MUTLU ETTİ

Adıyaman İmamağa Masterler Spor kulübünü turnuvada görmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Turnuva Koordinatörü Şirin Talva; “23-27 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 12. Uluslararası En İyi Masterler Şampiyonluk turnuvamızda katılım sağlayacak olan İmamağa Masterler Spor kulübünü aramızda görecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Kulüp başkanı Fehmi Yeşil başta olmak üzere kulüp oyuncularına şimdiden başarılar diler, katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.