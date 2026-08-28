Adıyaman’ın köyleri, parke döşeli yollarla daha güzel Üretim gücünü doğrudan vatandaşın hizmetine sunan Adıyaman İl Özel İdaresi, il genelinde tamamladığı 856 bin metrekarelik parke taşı çalışmasıyla köylere hem estetik bir görünüm hem de konforlu ulaşım imkânı kazandırdı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, köy içi ulaşım ağının fiziki standartlarını yükseltmek ve yerleşim alanlarını modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla 2026 yılı yatırım programını kesintisiz sürdürüyor.

İl Özel İdaresinin kendi tesislerinde üretilen malzemeyle il genelinde uygulanan kilitli parke taşı ve bordür miktarı 856 bin metrekareye ulaştı.

İdare bünyesinde yürütülen bu imalat süreci, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlarken, elde edilen yüksek kapasite doğrudan saha yatırımlarına yansıtılıyor. Proje sayesinde özellikle kış aylarında ortaya çıkan çamur ve yaz aylarındaki toz sorunu kökten çözüme kavuşturuluyor; yerleşim merkezleri estetik ve düzenli bir çehreye bürünüyor.

Kırsal alanların altyapı gereksinimleri ve saha analizleri doğrultusunda planlanan kilitli parke uygulamaları, bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırarak yerel kalkınmaya da katkı sağlıyor.