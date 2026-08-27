Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalarla öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullar bölgesinde yürütülen asfalt çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında Esentepe Caddesi üzerinde bulunan Adıyaman Fen Lisesi, Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Esentepe Anadolu Lisesi ve Şirin Özel Eğitim Anaokulu'nun yer aldığı bölgedeki yollar yenilendi.

OKULLAR BÖLGESİNDE YOLLAR YENİLENDİ

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kent genelindeki altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemelerine de devam edildiği belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla okullar bölgesindeki sıcak asfalt seriminin tamamlandığı ve yeni eğitim dönemi öncesinde ulaşım standartlarının yükseltildiği ifade edildi.

TUTDERE: 'ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların ve gençlerin okullarına güvenli yollarla ulaşmasının temel öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

'Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Esentepe Caddemizde yer alan okullar bölgesindeki yol ve üstyapı çalışmalarımızı tamamlayarak öğrencilerimize ve öğretmenlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Adıyaman'ın her mahallesinde altyapısı tamamlanan bölgeleri modern yollarla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE