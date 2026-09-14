Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün talimatları doğrultusunda yürütülen projeyle, il merkezi ve köylerin yanı sıra ilçelerdeki uygun okul bahçelerinin de öğrencilerin güvenli ve nitelikli spor alanlarına erişebileceği mini sahalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

VALİ KÜÇÜK VE MİLLETVEKİLİ ŞAN ÖĞRENCİLERLE FUTBOL OYNADI

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ile birlikte Kahta Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulunu ziyaret ederek okul bahçesinde oluşturulan mini futbol sahasını inceledi.

Küçük ve Şan, öğrencilerle bir araya gelerek sahada düzenlenen futbol karşılaşmasına da katıldı.

'EKRAN BAŞINDA DEĞİL, SAHADA'

'Ekran başında değil, sahada' anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında çocukların hareketli, sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öğrencilerin okul saatleri içerisinde ve uygun zamanlarda fiziksel aktiviteye daha kolay erişebilmelerinin hedeflendiği projede, okul bahçelerinin mevcut imkanları da değerlendirilerek mini spor alanları oluşturuluyor.

ÖNCELİK DEZAVANTAJLI MAHALLE VE KÖYLERDE

Projenin ilk aşamasında özellikle dezavantajlı mahalle ve köylerde bulunan, bahçesi uygun okullara mini futbol sahaları kazandırılması planlanıyor.

Çalışmaların ilerleyen süreçte il genelinde yaygınlaştırılması ve daha fazla öğrencinin spor yapabileceği alanlara erişmesinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE