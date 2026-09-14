Alkayış, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İndere TOKİ Konutları bölgesinde yapımı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Vatan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı.

Programda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Alkayış, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

'ÜÇ YILDA 1.230 YENİ DERSLİK KAZANDIRILDI'

Adıyaman'da son üç yılda gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi veren Alkayış, 'Adıyaman'da üç yılda yaptığımız eğitim yatırımlarıyla eğitimde yeni bir çağ açtık' dedi.

Deprem öncesinde 6 bin 247 olan derslik sayısının 7 bin 477'ye ulaştığını belirten Alkayış, kente kazandırılan 1.230 yeni derslikle birlikte derslik sayısında yüzde 19,60 oranında artış sağlandığını ifade etti.

140 EĞİTİM BİNASI ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU

Yatırım çalışmaları kapsamında 21 eğitim kurumunun güçlendirildiğini, 119 eğitim kurumunun ise yeniden inşa edildiğini açıklayan Alkayış, toplam 140 eğitim binasının öğrencilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Depremin ardından 139'a kadar yükselen ikili eğitim yapan okul sayısının 2'ye indirildiğine dikkati çeken Alkayış, bu gelişmenin Adıyaman'ın eğitim altyapısında sağlanan dönüşümün en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

12 BİN 350 ÇOCUK BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYACAK

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında 12 bin 350 çocuğun birinci sınıfa başlayacağını bildiren Alkayış, kent genelinde toplam 145 bin 698 öğrencinin ders başı yapacağını belirtti.

Alkayış, 'Çocuklarımızın daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

VATAN İLKOKULU İÇİN HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİ

Eğitim yatırımlarının hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Alkayış, başta İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun olmak üzere yöneticilere ve eğitim camiasına şükranlarını iletti.

Öğretmenlere ve öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyen Alkayış, İlköğretim Haftası'nı kutlayarak Vatan İlkokulu'nun öğrencilere, öğretmenlere ve Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE