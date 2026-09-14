Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, il protokolü, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BEĞENİ TOPLADI

Yeni eğitim öğretim yılının heyecanının paylaşıldığı programda öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler ve etkinlikler sahnelendi. Katılımcılar, öğrencilerin eğitim hayatına attıkları ilk adımların mutluluğuna ortak oldu.

Programda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından başarılı, verimli ve güzel geçmesi temennisinde bulunuldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

Kaynak : PERRE