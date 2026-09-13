Etkinlikte konuşan TÜM BEL-SEN Adıyaman Şube Başkanı Enver Akbaş, Adıyaman Belediyesi’nde uzun yıllardır bazı birimlerde açılmadığını belirttiği görevde yükselme sınavlarının Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere döneminde gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Programa Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, KESK Şubeler Platformu Başkanı İbrahim Halil Aydın, TÜM BEL-SEN Adıyaman Şube Başkanı Enver Akbaş, Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye çalışanları ve sendika üyeleri katıldı.

Etkinlik, sendikal mücadelede ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı.

AYDIN: 'BİRLEŞİK MÜCADELEYİ ÖNEMSİYORUZ'

KESK Adıyaman Şubeler Platformu Başkanı İbrahim Halil Aydın, etkinliği düzenleyen TÜM BEL-SEN yöneticilerine ve tesisin tahsis edilmesinden dolayı Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.

Aydın, konuşmasında şunları söyledi:

'Değerli Belediye Başkanımız, değerli belediye başkan yardımcılarımız, KESK sendikalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, TÜM BEL-SEN'in değerli üyeleri; KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu geceyi düzenleyen TÜM BEL-SEN'in değerli yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda burayı bize tahsis eden ve emeği geçen Adıyaman Belediyesine de teşekkür ederiz.

Sizlerle bir arada bulunmak bizim için onur verici. KESK olarak her zaman emeğin ve mücadelenin ana bileşenlerinden biri olan, emek veren ve mücadele eden sizlerle yan yana bulunmayı önemsiyoruz. KESK olarak bütün sendikalarımızla birleşik bir mücadele veriyoruz. Bundan dolayı TÜM BEL-SEN'in bütün üyeleriyle yan yana, omuz omuza durmak bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Hepinize iyi geceler.'

AKBAŞ'TAN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İÇİN TEŞEKKÜR

TÜM BEL-SEN Adıyaman Şube Başkanı Enver Akbaş ise konuşmasında belediye çalışanlarının özlük ve kariyer süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaş, özellikle zabıta, itfaiye ve mühendislik birimlerinde uzun yıllardır görevde yükselme konusunda adım atılmadığını savunarak, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile yaptıkları görüşmenin ardından sınav açıldığını belirtti.

Akbaş şöyle konuştu:

'Değerli TÜM BEL-SEN üyeleri, Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, mesai arkadaşlarımız; hepiniz gecemize hoş geldiniz.

Adıyaman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tercihini Sayın Av. Abdurrahman Tutdere'den yana kullandı. Adıyaman Belediyesinin yaklaşık 40 yıllık geçmişinde özellikle Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve mühendislik kadrolarında görevde yükselme konusunda uzun yıllardır sınav açılmamıştı. Biz bu konuyu Başkanımızla görüştüğümüzde olumlu karşıladı. Bu süreç içerisinde görevde yükselme sınavı açıldı ve arkadaşlarımız görevlerine başladılar. Bu nedenle kendisine TÜM BEL-SEN ve KESK adına teşekkür ediyoruz.'

'6 ŞUBAT'TAN SONRA ADIYAMAN BÜYÜK BİR ENKAZA DÖNÜŞTÜ'

6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da yarattığı yıkıma da değinen Akbaş, belediyenin deprem sonrası süreçte yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Akbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Maalesef Adıyaman'ımız 6 Şubat depremlerinden sonra büyük bir enkaza dönüştü. Sayın Belediye Başkanımız bu süreçte 7 gün 24 saat, mesai gözetmeksizin kentin sorunlarıyla ilgilenmek için mücadele ediyor. Adıyaman'ın her türlü sorununa koşuyor.'

AKBAŞ: 'YAKLAŞIK 25 PARK AÇILIŞA HAZIR HALE GELDİ'

Kentte yapılan yeşil alan ve park çalışmalarına da değinen Akbaş, kısa süre içerisinde çok sayıda parkın açılışa hazır hale getirildiğini ifade etti.

Akbaş, 'Bu kısa zaman dilimi içerisinde yaklaşık 25 park açılışa hazır vaziyete geldi. Yeni yeşil alanlar oluşturuldu. Adıyaman'ın nefes alabileceği alanlar ortaya çıktı. Bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gecemize katıldığınız için hepinize teşekkür ederim' dedi.

Etkinlik, sendika üyeleri ve belediye çalışanlarının bir araya geldiği programla devam etti.

Kaynak : PERRE