6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da sürdürülen yeniden yapılanma çalışmalarına kardeş belediyelerin desteği devam ederken, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla Karapınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Denizli Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğindeki açılışa Denizli Büyükşehir Belediyesi Planlama ve Proje Şube Müdürü Peyzaj Mimarı Yasemin Akgün, belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Çocuk oyun grupları, açık hava spor alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ile oturma ve dinlenme bölümlerinin bulunduğu park, farklı yaş gruplarının kullanabileceği sosyal yaşam alanı olarak Karapınar Mahallesi'ne kazandırıldı.

TUTDERE: 'BUGÜN HİZMETE ALDIĞIMIZ 25'İNCİ PARK OLDU'

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların kullanabileceği sosyal alanlara önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

'Depremden en fazla etkilenen kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz için şehrimizin nefes alacağı alanlar oluşturmak amacıyla adımlar attık. Bugün Denizli Parkı, Adıyaman'da hizmete aldığımız 25'inci park oldu. Bu eserleri kentimizin geleceğine bırakmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.'

Tutdere döneminde tamamlanan park sayısının 25'e ulaştığı bilgisi, belediyenin açılış öncesindeki duyurusunda da yer aldı.

'DAYANIŞMANIN KALICI ESERLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Denizli Parkı'nın yalnızca bir yeşil alan olmadığını, deprem sonrasında kentler arasında kurulan dayanışmanın da kalıcı bir simgesi olduğunu ifade eden Tutdere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli halkına teşekkür etti.

Depremin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için kardeş belediyeler ve farklı kurumlarla temas kurduklarını anlatan Tutdere, şöyle devam etti:

'Bugün Karapınar'da dayanışmanın ve dostluğun güzel örneklerinden birinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu park, çocukların oynayacağı, gençlerin spor yapacağı ve mahalle sakinlerinin nefes alacağı bir alan olmanın ötesinde, deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmanın kalıcı eserlerinden biri olacak. Adıyaman ile Denizli arasındaki dostluğu gelecek nesillere taşıyacak.'

'BU GÜZEL ESERİ KORUYACAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ'

Mahalle sakinlerine de seslenen Tutdere, parkın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çağrısında bulundu.

Tutdere, 'Denizli halkı bu parkı sizler için yaptı, bugün sizlere teslim ediyoruz. Bundan sonra bu parkın ağacına, oyun gruplarına, her köşesine hep birlikte sahip çıkacağız. Adıyamanlılar olarak bu güzel eseri koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız' dedi.

YENİ PARKLARIN AÇILIŞ TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Başkan Tutdere, kardeş belediyelerin desteğiyle kentte yapımı tamamlanan ve devam eden diğer parklarla ilgili de bilgi verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 3. Çevre Yolu'nda yapılan parkın 6 Ekim'de açılacağını açıklayan Tutdere, ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı park ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı parkın hizmete açılacağını söyledi.

Tutdere, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Mimar Sinan Parkı'nın da yenilenerek yeniden hizmete sunulacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tüm gruplara ve Denizli halkına destekleri için teşekkür eden Tutdere, parkın Adıyaman'a ve Karapınar Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi.

AKGÜN: 'KARDEŞLİK VE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ OLSUN'

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen açılışa katılan Planlama ve Proje Şube Müdürü Peyzaj Mimarı Yasemin Akgün de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun selamlarını iletti.

Akgün, 'Adıyaman'a böyle güzel bir park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu parkın çocuklarımızın neşeyle oynadığı, ailelerin huzurla vakit geçirdiği bir yaşam alanı olmasını; Denizli ile Adıyaman arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olarak yaşamasını diliyoruz' dedi.

MUHTAR BALIBAY'DAN TEŞEKKÜR

Karapınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Balıbay ise parkın mahalle için önemli bir sosyal alan olduğunu belirterek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve çalışmalarda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek Denizli Parkı hizmete açıldı. Açılışın ardından parkı gezen Tutdere, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak : PERRE