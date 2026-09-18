Van'dan Kahta Devlet Hastanesi'ne başvuran iki hasta, yapılan tetkik ve değerlendirmelerin ardından ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erdinç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonların başarılı geçtiği bildirildi.

Ameliyat sonrası sağlık durumları iyi olan hastalar taburcu edilirken, hastalar ameliyat ekibine ve hastane yönetimine teşekkür etti.

AKEL: 'TÜM AMELİYAT VE SERVİS EKİBİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Operasyonların ardından açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, şu ifadeleri kullandı:

'Van ilinden hastanemiz Kahta Devlet Hastanesi'ne gelerek varis ameliyatı olan 2 hastamız sağlığına kavuştu. Başarılı operasyonlara imza atan Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Erdinç başta olmak üzere tüm ameliyat ve servis ekibi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.'

Başhekim Akel, Kahta Devlet Hastanesi'nin çevre ilçelerin yanı sıra farklı illerden gelen hastalara da kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak : PERRE