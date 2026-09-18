Kahta'da vatandaşların ortak kullanım alanlarının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada kaldırım ve yol üzerinde bulunan tabela, duba, flama ve benzeri aparatlar ekipler tarafından kaldırıldı.
KAMUYA AİT ALANLARDA İŞGALE İZİN VERİLMEYECEK
Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamuya ait alanların vatandaşların kullanımını engelleyecek şekilde işgal edilmesine müsaade edilmeyeceği belirtildi.
Ekiplerin özellikle ilçe merkezindeki kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.
YAYA GEÇİŞLERİNİN RAHATLATILMASI HEDEFLENİYOR
Uygulamanın yaya geçişlerini rahatlatmak, ortak kullanım alanlarını korumak ve şehir düzenini sağlamak amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kaldırım ve yol işgallerine yönelik saha denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.
Kaynak : PERRE